Sport

Duminică, 14 iunie, pe „Cetate”, ziua fotbalului din Alba: Cupa României, Cupa Județeană, Festivitate de premiere final de sezon

Dan HENEGAR

Publicat

acum 39 de minute

în

De

Duminică, 14 iunie, pe „Cetate”, ziua fotbalului din Alba: Cupa României, Cupa Județeană, Festivitate de premiere final de sezon pentru competițiile AJF Alba

Duminică, 14 iunie, Stadionul „Cetate” din Alba Iulia va fi centrul unei zile speciale organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba.

Citește și: AJF Alba, sute de mingi și de medalii pentru echipele de copii și juniori din județ | | La sediul AJF, în perioada 8-19 iunie, la ultima etapă de Interligă și în 14 iunie, pe „Cetate”

Arena din municpiul reședință de județ va găzdui 3 evenimente importante, finala Cupei Județene (ora 14.00) – prima ediție (pentru echipele din Liga 5), festivitatea de premiere la toate competițiile (echipele de pe podium, golgheteri, fair-play) – la ora 16.00, finala Cupei României, Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei (ora 18.00). Semifinalele Cupei Județene sunt duminică, 7 iunie, la ora 18.00, ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Răhău – Voința Beldiu

În ultima ședință a Biroului Executiv al AJF Alba s-a mai stabilit că perioada de transferuri la toate competițiile este 16 iunie – 7 septembrie, iar data limită de înscriere și de afiliere pentru membri noi afiliați este 17 iulie.

De asemenea, la nivel județean din cele 25 de cluburi care au depus cererea de clasificare, au depus dosarul 22 de cluburi, urmând ca în luna iunie FRF să transmită rezultatele clasificării. Nu au depus dosarul Fortuna Lunca Mureșului, ACS Oiejdea și Hidromecanica Șugag, iar pe listă sunt CIL Blaj,  CS Universitar din Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Viitorul Sîntimbru, Industria Galda, Performanță și educație prin sport Ighiu 2004, Sportul Câmpeni, AFC Micești, Inter Unirea, CS Ocna Mureș, CS Zlatna, ACS Spicul Daia Română, ACS Recolta Crăciunel, Kinder Teiuș, Academia Bogdan Andone, Juniorul Aiud, Optimum GT Sport Alba Iulia, Olimpia Aiud, CSȘ Blaj, Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj, Star Pro Optimum Alba Iulia. (H.D.M.)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, indisponibil pentru amicalele naționalei României din iunie 2026: Care este motivul

Ioana Oprean

Publicat

acum 52 de minute

în

30 mai 2026

De

Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, indisponibil pentru amicalele naționalei României din iunie 2026 Federația Română de Fotbal a anunțat că fundașul dreapta Andrei Rațiu nu va putea fi utilizat în meciurile echipei naționale din luna iunie 2026, din cauza unor probleme medicale apărute după un sezon solicitant. Potrivit informațiilor oficiale, Andrei Rațiu a acuzat probleme […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, locul 5 la ONSS, Under 16, fotbal feminin, etapa finală, la Eforie Nord

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

30 mai 2026

De

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni a terminat pe locul 5 la ONSS, Under 16, fotbal feminin, etapa finală, la Eforie Nord Echipa Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni, s-a clasat pe locul 5 la etapa națională a ONSS Under 16 fotbal feminin. Citește și: FOTO: Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, calificare la etapa națională la ONSS Under […]

Citește mai mult

Sport

SuperLiga Alba, etapa 23: Inter Unirea, a șasea victorie consecutivă, 5-0 cu „lanterna roșie”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

30 mai 2026

De

SuperLiga Alba, etapa 23: Inter Unirea, a șasea victorie consecutivă, 5-0 cu „lanterna roșie”. Formația din Curbă, pe podium SuperLiga Alba, etapa 23:  Inter Unirea s-a impus fără emoții la Câmpeni, cu „lanterna roșie”, în prologul etapei Citește și: FOTO: Superliga Alba, etapa 22: CS Ocna Mureș, umilință pentru Performanța Ighiu, 7-0, cu „careu” Coltor! Inter […]

Citește mai mult