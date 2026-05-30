Duminică, 14 iunie, pe „Cetate”, ziua fotbalului din Alba: Cupa României, Cupa Județeană, Festivitate de premiere final de sezon pentru competițiile AJF Alba

Duminică, 14 iunie, Stadionul „Cetate” din Alba Iulia va fi centrul unei zile speciale organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba.

Arena din municpiul reședință de județ va găzdui 3 evenimente importante, finala Cupei Județene (ora 14.00) – prima ediție (pentru echipele din Liga 5), festivitatea de premiere la toate competițiile (echipele de pe podium, golgheteri, fair-play) – la ora 16.00, finala Cupei României, Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei (ora 18.00). Semifinalele Cupei Județene sunt duminică, 7 iunie, la ora 18.00, ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Răhău – Voința Beldiu

În ultima ședință a Biroului Executiv al AJF Alba s-a mai stabilit că perioada de transferuri la toate competițiile este 16 iunie – 7 septembrie, iar data limită de înscriere și de afiliere pentru membri noi afiliați este 17 iulie.

De asemenea, la nivel județean din cele 25 de cluburi care au depus cererea de clasificare, au depus dosarul 22 de cluburi, urmând ca în luna iunie FRF să transmită rezultatele clasificării. Nu au depus dosarul Fortuna Lunca Mureșului, ACS Oiejdea și Hidromecanica Șugag, iar pe listă sunt CIL Blaj, CS Universitar din Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Viitorul Sîntimbru, Industria Galda, Performanță și educație prin sport Ighiu 2004, Sportul Câmpeni, AFC Micești, Inter Unirea, CS Ocna Mureș, CS Zlatna, ACS Spicul Daia Română, ACS Recolta Crăciunel, Kinder Teiuș, Academia Bogdan Andone, Juniorul Aiud, Optimum GT Sport Alba Iulia, Olimpia Aiud, CSȘ Blaj, Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj, Star Pro Optimum Alba Iulia. (H.D.M.)

