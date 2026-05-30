Femeia Antreprenor 2026: Finanțări de până la 200.000 de lei pentru dezvoltare, investiții și locuri de muncă noi. Programul, în etapa de semnare a acordurilor de finanțare

Programul „Femeia Antreprenor” a intrat în etapa semnării acordurilor de finanțare, oferind pentru aproximativ 1.000 de afaceri conduse de femei sprijin financiar de până la 200.000 de lei pentru investiții, dezvoltare și crearea de noi locuri de muncă, a anunțat, vineri, 29 mai 2026 ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

Ministrul a precizat, într-o postare pe Facebook, că programul a fost reluat din punctul în care fusese suspendat, subliniind că autoritățile nu au ignorat eforturile și așteptările miilor de femei care au depus proiecte și care așteptau de mult timp respectarea angajamentelor asumate de stat.

Potrivit acestuia, aplicantele declarate admise trebuie să descarce acordurile de finanțare generate în platformă, să le semneze electronic și să le reîncarce împreună cu documentele necesare contractării.

Irineu Darău a accentuat că respectarea termenelor și transmiterea completă a documentației sunt esențiale pentru desfășurarea rapidă și eficientă a procesului.

„Femeia Antreprenor” susține dezvoltarea antreprenoriatului feminin prin finanțări destinate investițiilor și consolidării afacerilor. Ministrul a declarat că își dorește continuitate administrativă și respect față de antreprenori, evitând situațiile în care proiectele sunt lansate și apoi abandonate.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a avertizat că nerespectarea termenului de transmitere a acordului semnat sau lipsa documentelor solicitate va duce la respingerea finanțării.

Acordurile sunt generate automat în aplicația informatică pentru aplicanții admiși în limita bugetului disponibil, iar termenul de transmitere a documentelor semnate este de maximum 20 de zile de la primirea deciziei de admitere.

De asemenea, ministerul a precizat că solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru semnarea acordurilor de finanțare.

Săptămâna trecută, MEDAT a anunțat deblocarea implementării ediției 2024 a programului, cu o alocare de aproximativ 200 de milioane de lei credite de angajament și 197 de milioane de lei credite bugetare, menținând obiectivul de circa 1.000 de beneficiare.

În cadrul apelului de proiecte din 2024 au fost înscrise 6.818 firme deținute de femei, care au solicitat finanțări de până la 200.000 de lei pentru investiții. Procesul de evaluare a eligibilității și conformității a fost început anul trecut, însă nu a putut fi finalizat din cauza lipsei fondurilor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

