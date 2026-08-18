Pensii 2026 | Pensionarii cu venituri mici pot primi mii de lei de la stat în acest an: Ce ajutoare se acordă și ce cereri trebuie depuse

Pensionarii cu venituri mici pot primi mii de lei de la stat în acest an: Ce ajutoare se acordă și ce cereri trebuie depuse

Pensionarii cu venituri reduse pot beneficia, în 2026, de mai multe forme de sprijin financiar acordate de stat. Unele sume sunt plătite automat, în timp ce pentru alte ajutoare este necesară depunerea unei cereri.

Una dintre principalele măsuri pentru acest an este ajutorul financiar de solidaritate, destinat pensionarilor cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei.

Ajutor de solidaritate de până la 1.000 de lei

Valoarea ajutorului este stabilită în funcție de venitul pensionarului:

*1.000 de lei pentru venituri de până la 1.500 de lei inclusiv;

*800 de lei pentru venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;

*600 de lei pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.

Banii sunt acordați în două tranșe egale. Prima a fost în mai, iar a doua va fi în decembrie 2026. Astfel, pensionarii din prima categorie primesc câte 500 de lei, cei din a doua categorie câte 400 de lei, iar cei cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei câte 300 de lei la fiecare tranșă.

Plata se face din oficiu, fără depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii, prin aceeași modalitate prin care este încasată pensia: în cont bancar sau prin mandat poștal.

La stabilirea eligibilității pot fi luate în calcul toate veniturile provenite din pensii și indemnizații plătite prin sistemul public, nu doar cuantumul pensiei înscris pe talon.

Cardurile pentru alimente: 250 de lei în 2026

Programul de sprijin pentru alimente continuă în perioada 2025–2027, însă condițiile sunt mai restrictive decât în anii anteriori.

În 2026, sprijinul este de 250 de lei pe an, acordat în două tranșe de câte 125 de lei. Prin urmare, nu mai este vorba despre alimentarea cardului cu 250 de lei o dată la două luni.

În cazul pensionarilor, programul vizează în principal persoanele care au cel puțin 65 de ani și beneficiază de indemnizație socială pentru pensionari. În program mai sunt incluși, în condițiile prevăzute de lege, persoanele cu dizabilități și beneficiarii venitului minim de incluziune.

Sumele pot fi utilizate exclusiv pentru alimente și mese calde, la comercianții care acceptă cardurile sociale. Banii nu pot fi retrași de la bancomat, transferați într-un alt cont sau cheltuiți pentru produse nealimentare.

Beneficiarii deja înregistrați nu trebuie să depună o nouă cerere. Persoanele care devin eligibile ulterior primesc cardurile după actualizarea listelor de beneficiari.

Pensia minimă: completarea până la 1.281 de lei

Indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută popular drept „pensia minimă”, este menținută la nivelul de 1.281 de lei.

Aceasta nu reprezintă o pensie distinctă și nici o sumă acordată peste pensie tuturor beneficiarilor. Statul achită diferența necesară pentru ca veniturile din pensii luate în calcul să atingă pragul legal.

De exemplu, un pensionar care are o pensie de 900 de lei poate primi o completare de 381 de lei, astfel încât venitul total să ajungă la 1.281 de lei.

Dacă veniturile din pensii și indemnizații luate în calcul depășesc acest prag, nu se mai acordă completarea.

Indemnizația socială se acordă din oficiu, pensionarul neavând obligația să depună o cerere separată.

50 de lei pe lună pentru plata energiei electrice

Un alt sprijin destinat persoanelor cu venituri reduse este tichetul electronic de energie, în valoare de 50 de lei pentru fiecare lună eligibilă.

Potrivit regulilor programului, pot beneficia persoanele singure cu venituri nete lunare de cel mult 1.940 de lei, precum și familiile al căror venit net mediu nu depășește 1.784 de lei pentru fiecare membru.

Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică.

Spre deosebire de ajutorul de solidaritate, acest sprijin nu este acordat automat tuturor pensionarilor eligibili. Cererea trebuie înregistrată în platforma EPIDS.

Persoanele care nu au acces la internet pot solicita sprijin la oficiile poștale sau la primărie. Beneficiarii venitului minim de incluziune pot reprezenta o excepție, datele lor putând fi preluate automat în sistem.

Pentru plata facturii, beneficiarul trebuie să prezinte la poștă actul de identitate și factura de energie electrică. Tichetul nu poate fi transformat în numerar și nu poate fi folosit pentru gaze, lemne, alimente sau alte cheltuieli.

Ajutor pentru încălzire și suplimentul pentru energie

Pensionarii cu venituri mici pot solicita și ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat în baza legislației privind consumatorul vulnerabil.

Sprijinul se adresează persoanelor singure și familiilor care se încadrează în plafoanele de venit stabilite de lege. În funcție de situație, ajutorul poate acoperi o parte din costurile pentru gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri ori energie termică furnizată în sistem centralizat.

Valoarea sprijinului diferă în funcție de venitul beneficiarului, tipul de încălzire utilizat și costurile eligibile.

Separat, poate fi acordat și suplimentul pentru energie, destinat unei părți din cheltuielile pentru electricitate, gaze, energie termică sau combustibili. Acesta poate fi acordat lunar, inclusiv în afara sezonului rece, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Pentru aceste forme de sprijin este necesară, în principiu, depunerea unei cereri la primărie, împreună cu documentele privind componența familiei, veniturile și bunurile deținute.

Ce bani vin automat și pentru ce ajutoare trebuie făcută cerere

Regulile pot fi rezumate simplu:

Se acordă din oficiu:

*ajutorul financiar de solidaritate;

*indemnizația socială pentru pensionari;

*alimentarea cardurilor sociale pentru beneficiarii deja înregistrați.

Necesită, în principiu, cerere:

*tichetul electronic pentru energie;

*ajutorul pentru încălzirea locuinței;

*suplimentul pentru energie.

Important: plafonul de 3.000 de lei nu se aplică tuturor programelor. Acesta este relevant pentru ajutorul financiar de solidaritate. Fiecare dintre celelalte forme de sprijin are propriile criterii de eligibilitate și propriile plafoane.

Pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei nu se încadrează, în general, în programele destinate persoanelor vulnerabile, însă pot beneficia de alte drepturi prevăzute de legislație, precum reduceri pentru transport, bilete de tratament balnear sau facilități acordate la nivel local.

Pensionarii sunt sfătuiți să verifice înainte de depunerea documentelor informațiile actualizate publicate de casa teritorială de pensii, primărie, ANPIS și ministerul care gestionează fiecare program. Plafoanele, calendarul plăților și procedurile pot fi modificate pe parcursul anului prin acte normative.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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