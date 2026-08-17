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PENSII 2026 | Cerere pentru restituirea CASS reținute din pensie. Ce spune Casa de Pensii Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

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Cerere pentru restituirea CASS reținute din pensie. Ce spune Casa de Pensii Alba

Casa Județeană de Pensii Alba transmite că pensionarii care au achitat contribuția de sănătate pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru recuperarea sumelor. Banii reținuți nejustificat vor fi restituiți automat, potrivit instituției.

Începând cu 1 august 2025, pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10%, aplicată numai asupra sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei, potrivit prevederilor Codului fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/2025, explică Casa de Pensii Alba. 

În prezent, nu există un temei legal pentru restituirea acestor sume. De asemenea, nu există, la acest moment, un act normativ sau o decizie jurisdicțională aplicabilă care să dispună încetarea reținerii CASS și returnarea sumelor deja încasate, mai notează instituția.

Aceștia atrag atenția că o eventuală cerere de restituire nu poate produce efecte juridice în lipsa unui temei legal

„Pentru evitarea unor demersuri care nu pot produce efecte juridice și pentru a permite soluționarea cu operativitate a solicitărilor pentru care instituția poate dispune măsuri concrete”, pensionarii sunt îndrumați să urmărească informațiile comunicate prin canalele oficiale ale Casei Județene de Pensii Alba

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