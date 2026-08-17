Pensii 2026 | De ce nu se mai păstrează condițiile din decizia de invaliditate la trecerea la pensia pentru limită de vârstă
De ce nu se mai păstrează condițiile din decizia de invaliditate la trecerea la pensia pentru limită de vârstă
Casa Județeană de Pensii Alba explică ce se schimbă după intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023.
Pensionarii de invaliditate ale căror drepturi au fost stabilite în baza Legii nr. 263/2010 se pot afla în situația în care, la momentul trecerii la pensia pentru limită de vârstă, constată că vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare înscrise în vechea decizie nu mai sunt aplicate în aceeași manieră.
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De ce se întâmplă acest lucru? Explicația oferită de Casa Județeană de Pensii Alba este că, începând cu 1 septembrie 2024, Legea nr. 263/2010 a fost abrogată, iar sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 360/2023.
Prin urmare, atunci când trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă este analizată după această dată, condițiile trebuie verificate potrivit legislației aflate în vigoare la momentul îndeplinirii lor.
Vârsta și stagiul înscrise în vechea decizie nu devin condiții definitive
Faptul că într-o decizie de pensionare emisă în baza Legii nr. 263/2010 sunt menționate o anumită vârstă standard de pensionare și un anumit stagiu complet de cotizare nu înseamnă că aceste elemente se păstrează automat la trecerea la pensia pentru limită de vârstă.
Potrivit explicațiilor CJP Alba, respectivele elemente au fost stabilite în raport cu legislația aplicabilă la data acordării pensiei de invaliditate. La momentul trecerii la pensia pentru limită de vârstă trebuie verificată îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 360/2023.
Ce condiții pot permite reducerea vârstei standard?
Noua lege reglementează, prin art. 48–57, mai multe situații în care vârsta standard de pensionare poate fi redusă. Printre acestea se numără:
*perioadele lucrate în fosta grupă I sau grupa a II-a de muncă ori în condiții deosebite sau speciale;
*reducerile acordate femeilor care au născut și crescut copii, în condițiile stabilite de lege;
*alte situații speciale pentru care legislația prevede reduceri ale vârstei standard;
*posibilitatea pensionării pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard, în condițiile expres prevăzute de lege;
*regulile referitoare la cumularea sau necumularea reducerilor de vârstă.
Însă existența uneia dintre aceste situații nu este suficientă, prin ea însăși, pentru acordarea reducerii.
Pentru fiecare caz trebuie verificate condițiile concrete prevăzute de Legea nr. 360/2023, inclusiv cele referitoare la vârstă și, acolo unde legea impune, la stagiul de cotizare contributiv.
Stagiul total de cotizare nu este întotdeauna suficient
Un aspect important îl reprezintă diferența dintre stagiul total de cotizare și stagiul de cotizare contributiv cerut de noua legislație.
În situațiile în care legea condiționează acordarea unei reduceri de realizarea unui anumit stagiu complet de cotizare contributiv, simpla existență a unui anumit stagiu total de cotizare nu conduce automat la acordarea reducerii.
În cazul femeilor, trebuie avut în vedere și faptul că vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare contributiv sunt stabilite potrivit Anexei nr. 5 la Legea nr. 360/2023. În consecință, acestea pot fi diferite de valorile înscrise într-o decizie de pensie emisă anterior, în baza Legii nr. 263/2010.
Grupa de muncă garantează automat reducerea vârstei?
Nu. Potrivit CJP Alba, faptul că o persoană a lucrat în grupa I sau grupa a II-a de muncă ori în condiții deosebite sau speciale nu înseamnă automat că aceasta va putea trece la pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard.
Trebuie îndeplinite toate condițiile prevăzute de noua lege pentru situația concretă a persoanei, inclusiv, atunci când este cazul, condițiile privind stagiul de cotizare contributiv.
Acesta este și motivul pentru care două persoane care par să aibă situații profesionale similare pot ajunge la date diferite pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă: contează vârsta, stagiul contributiv realizat și reducerile de care fiecare persoană poate beneficia potrivit legii.
Regula se aplică și pensiilor anticipate stabilite în baza vechii legi
Casa Județeană de Pensii Alba precizează că aceleași principii sunt avute în vedere și în cazul transformării pensiei anticipate stabilite în baza Legii nr. 263/2010 în pensie pentru limită de vârstă, atunci când această transformare este analizată în condițiile Legii nr. 360/2023.
Pe scurt, o decizie emisă în baza vechii legislații nu „îngheață” pentru viitor condițiile de pensionare. La momentul trecerii la pensia pentru limită de vârstă, Casa de Pensii trebuie să verifice condițiile prevăzute de legislația în vigoare, iar reducerea vârstei standard poate fi acordată numai dacă sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile cazului concret.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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