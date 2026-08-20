Pensii 2026 | Ce sunt punctele de stabilitate: Cum se acordă și cum influențează acestea valoarea pensiei

Noua formulă de calcul a pensiilor, care a fost introdusă prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, recompensează suplimentar perioadele lungi de contribuție. Unul dintre elementele importante ale formulei îl reprezintă punctele de stabilitate, acordate pentru stagiul de cotizare contributiv care depășește 25 de ani.

Aceste puncte se adaugă punctajului anual acumulat de o persoană pe parcursul activității și pot avea un efect important asupra pensiei finale. În 2026, mecanismul este în continuare în vigoare, iar valoarea punctului de referință este menținută la 81 de lei.

Ce sunt punctele de stabilitate la pensie

Punctele de stabilitate sunt puncte suplimentare acordate persoanelor care au realizat mai mult de 25 de ani de stagiu de cotizare contributiv în sistemul public de pensii.

Principiul este prevăzut de Legea nr. 360/2023, care stabilește că numărul total de puncte obținut de un asigurat este format din punctajele anuale și punctele de stabilitate.

Spre deosebire de punctajul anual, care este influențat de veniturile pentru care s-au plătit contribuții, punctele de stabilitate sunt legate de durata stagiului contributiv care depășește pragul de 25 de ani.

Cu alte cuvinte, după ce o persoană depășește 25 de ani de contribuții, fiecare perioadă suplimentară de activitate poate aduce puncte de stabilitate, în funcție de intervalul de vechime în care se încadrează.

Este important de precizat că legea vorbește despre stagiu de cotizare contributiv, adică perioade pentru care au fost datorate contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii. CNPP precizează explicit că punctele de stabilitate se acordă pentru stagiul contributiv care depășește 25 de ani.

Cui și cum se acordă punctele de stabilitate

Punctele de stabilitate se acordă persoanelor care au acumulat peste 25 de ani de stagiu contributiv. Numărul de puncte diferă în funcție de vechimea realizată.

Potrivit regulilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pentru perioada care depășește 25 de ani se aplică următoarele valori:

-pentru anii realizați peste 25 de ani și până la 30 de ani inclusiv se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an;

-pentru anii realizați peste 30 de ani și până la 35 de ani inclusiv se acordă 0,75 puncte pentru fiecare an;

-pentru perioada realizată peste 35 de ani se acordă 1 punct pentru fiecare an.

Calculul se face proporțional și pentru fracțiunile de an. CNPP indică, de exemplu, 0,04167 puncte pentru fiecare lună din primul interval, 0,06250 puncte pentru fiecare lună din al doilea și 0,08333 puncte pentru fiecare lună de stagiu de peste 35 de ani.

Un exemplu simplu poate clarifica mecanismul. O persoană cu 30 de ani de stagiu contributiv primește:

5 ani × 0,50 puncte = 2,50 puncte de stabilitate.

Pentru o persoană cu 35 de ani de contribuții, calculul este:

5 ani × 0,50 + 5 ani × 0,75 = 6,25 puncte de stabilitate.

La 40 de ani de stagiu contributiv, rezultatul este:

5 × 0,50 + 5 × 0,75 + 5 × 1 = 11,25 puncte de stabilitate.

Legea precizează și că stagiile contributive folosite pentru acordarea acestor puncte sunt cele realizate în sistemul public de pensii.

Există și o situație specială prevăzută de lege: punctele de stabilitate nu se aplică pentru perioadele în care o persoană cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi speciale cu venituri asigurate conform legii.

Cum influențează valoarea pensiei încasate

Impactul punctelor de stabilitate asupra pensiei rezultă din formula generală de calcul.

CNPP precizează că valoarea pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință. Numărul total de puncte include atât punctajele anuale, cât și punctele de stabilitate.

În 2026, valoarea punctului de referință este menținută la 81 de lei, potrivit precizărilor oficiale ale CNPP referitoare la aplicarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026.

Astfel, în termeni simplificați, fiecare punct de stabilitate contribuie cu 81 de lei la cuantumul pensiei, la valoarea actuală a punctului de referință.

De exemplu, cele 2,50 puncte de stabilitate acumulate după 30 de ani de contribuții reprezintă, în calculul actual:

2,50 × 81 lei = 202,50 lei

Iar cele 11,25 puncte de stabilitate rezultate la 40 de ani de stagiu contributiv ar reprezenta:

11,25 × 81 lei = 911,25 lei

Aceste sume nu reprezintă pensia totală, ci doar componenta rezultată din punctele de stabilitate. La cuantumul final se adaugă valoarea corespunzătoare punctajului anual acumulat de persoană pe întreaga perioadă de activitate și, după caz, alte elemente prevăzute de lege.

Prin urmare, pentru persoanele care au lucrat și au plătit contribuții timp de mai mult de 25 de ani, punctele de stabilitate pot majora semnificativ pensia, iar avantajul crește pe măsură ce stagiul contributiv este mai lung. Mecanismul este conceput tocmai pentru a recompensa perioadele îndelungate de contribuție la sistemul public de pensii.

Important pentru 2026: valoarea punctului de referință este în prezent de 81 de lei, iar aceasta este valoarea care trebuie utilizată pentru exemplele de calcul de mai sus. CNPP a precizat oficial că, în anul 2026, VPR se menține la acest nivel.

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