Cum justifică CSM Unirea Alba Iulia plata a 20.000 de lei, fără TVA, pentru patru apariții la o televiziune din alt județ

CSM Unirea Alba Iulia a contractat, prin achiziție directă, servicii de materiale video și promovare în valoare de 20.000 de lei, fără TVA (echivalentul a 24.200 de lei, cu TVA inclus), de la Antena 1 Deva SRL. Documentele justificative vorbesc despre promovarea clubului, creșterea vizibilității și informarea publicului, însă contractul stabilește concret doar patru apariții. O sumă de 5.000 de lei pentru fiecare.

Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia a decis, în luna iunie 2026, să aloce 20.000 de lei, fără TVA, pentru servicii de materiale video și promovare furnizate de o societate din Deva, operatorul televiunii locale Antena 3 Deva. Achiziția s-a făcut direct, prin catalogul electronic SEAP, iar oferta a fost acceptată în aceeași zi în care a fost identificată.

Documentele aflate la baza tranzacției ridică o întrebare firească: ce primește concret CSM Unirea Alba Iulia pentru cei 20.000 de lei, fără TVA, și cum a fost justificată alegerea unui post de televiziune din județul Hunedoara pentru promovarea unui club finanțat din bugetul municipiului Alba Iulia?

Patru apariții, 20.000 de lei, fără TVA

Primul document din dosar este referatul de necesitate nr. 1644 din 22 iunie 2026. Acesta stabilește un cost estimativ de 20.000 de lei fără TVA pentru patru prezentări TV, la un tarif de 5.000 de lei pentru fiecare difuzare. CSM Unirea justifică necesitatea prin misiunea clubului de a promova și dezvolta sportul de performanță și de masă, de a crește implicarea comunității în fenomenul sportiv și de a consolida imaginea instituției la nivel local, regional și național.

În document se arată că este necesară contractarea unor „servicii de televiziune specializate” care să asigure informarea publicului despre activitatea clubului, rezultatele sportive, proiectele desfășurate, competițiile organizate sau la care participă sportivii, precum și despre investițiile și inițiativele instituției. Argumentul este, așadar, unul de promovare instituțională și sportivă. Dar în referatul de necesitate apare și cifra care concentrează întreaga achiziție: 20.000 de lei fără TVA pentru patru prezentări TV.

Justificarea: „vizibilitate locală, regională și națională”

O zi mai târziu, pe 23 iunie 2026, CSM Unirea întocmește o notă justificativă privind utilizarea achiziției directe.

Aici argumentația este dezvoltată. Clubul susține că are nevoie de servicii de televiziune pentru o informare „constantă și profesionistă” a publicului. Sunt enumerate emisiuni tematice, reportaje, interviuri, materiale video și campanii de promovare.

Potrivit documentului, materialele ar urma să prezinte performanțele sportivilor, activitatea secțiilor sportive, proiectele de dezvoltare ale clubului, acțiunile de interes public și contribuția instituției la promovarea unui stil de viață activ și sănătos. CSM Unirea mai susține că o campanie media profesionistă și constantă ar urma să ducă la creșterea vizibilității clubului, atragerea unui număr mai mare de spectatori și susținători la competiții și promovarea valorilor sportului în comunitate.

În final, nota justificativă ajunge la o concluzie explicită: achiziția serviciilor de televiziune de la Antena 3 Deva este considerată oportună și necesară și este prezentată ca o contribuție directă la obiectivele de interes public ale clubului și ale municipiului Alba Iulia.

De ce Deva?

Aici apare una dintre întrebările centrale pe care documentele nu o lămuresc în profunzime. Prestatorul ales este S.C. Antena 1 Deva SRL, iar serviciile urmau să fie realizate și difuzate în cadrul programelor postului local Antena 3 Deva.

În documentele puse la dispoziție, CSM Unirea explică necesitatea serviciilor de televiziune și vorbește despre avantajul unei comunicări cu publicul din regiune, însă nu apare o analiză comparativă a mai multor televiziuni sau furnizori.

Nu este prezentată, de exemplu, o comparație între tarifele televiziunii regionale din Alba Iulia și cele ale operatorului din Deva și nici un calcul al audienței estimate pentru cele patru apariții. În schimb, nota justificativă afirmă că mesajele clubului ar putea ajunge atât la susținătorii sportului din Alba Iulia, cât și la publicul din întreaga regiune.

Achiziția directă s-a făcut în câteva minute

Raportul de atribuire, înregistrat cu nr. 1697 din 24 iunie 2026, arată că reprezentanții compartimentului Administrativ-Achiziții au consultat catalogul electronic din SEAP și au identificat oferta operatorului economic S.C. Antena 1 Deva SRL. În aceeași zi, 24 iunie 2026, achiziția directă este înregistrată în SEAP cu codul DA40695374. Datele din documentul SEAP indică ora publicării, 11:43, răspunsul ofertantului la 11:45 și răspunsul autorității contractante la 11:46. Oferta este marcată ca acceptată.

În catalog este solicitată o cantitate de patru unități, la un preț estimat de 5.000 de lei fiecare. Valoarea totală este de 20.000 de lei. fără TVA. Descrierea produsului este însă mai largă decât simpla formulare „patru reportaje”. Sunt menționate pachete de producție și difuzare pentru materiale video informative, reportaje de promovare sau emisiuni de promovare, precum și difuzarea materialelor pe Antena 3 Deva. Cu alte cuvinte, din documentele achiziției rezultă că suma nu este prezentată exclusiv ca plata unor „reportaje” în sens strict jurnalistic, ci ca un pachet de producție și/sau difuzare de materiale de promovare.

Contractul: patru apariții

Contractul de prestări servicii nr. 1699 a fost semnat la 24 iunie 2026 între Antena 1 Deva SRL și Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia. La obiectul contractului sunt enumerate emisiuni tematice, reportaje, interviuri, materiale video și campanii de promovare dedicate activității sportive și instituționale a clubului. Contractul precizează însă explicit că serviciile vor fi în număr de patru apariții.

Valoarea este stabilită la 20.000 de lei plus TVA, ceea ce înseamnă exact 5.000 de lei, fără TVA, pentru fiecare apariție. Plata ar urma să fie făcută la 90 de zile de la emiterea facturilor.

foto – Stadionul „Cetate” din Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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