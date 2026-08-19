Foto știrea ta | Într-o comuna din Alba s-a inventat sensul giratoriu pentru un… stâlp rămas în mijlocul drumului
Într-o comuna din Alba s-a inventat sensul giratoriu pentru un… stâlp rămas în mijlocul drumului
În comuna Gârda de Sus, județul Alba s-a ”inventat” sensul giratoriu pentru… stâlp. Potrivit fotografiile transmise de un cititor al ziarulunirea.ro, un stâlp a rămas în mijlocul unui drum comunal, iar în jurul lui a fost construit, fără nicio utilitate, un sens giratoriu.
”În Gârda de Sus, pe un drum comunal care se intersectează cu cel național – DN 75, s-a construit un sens giratoriu special pentru un stâlp, rămas în mijlocul drumului. Sensul giratoriu nu are niciun rol, dar absolut niciunul.
Și pentru că în România orice problemă serioasă trebuie rezolvată printr-o soluție complicată, s-a găsit și aici una pe măsură: drumul a fost făcut în jurul stâlpului. Practic e un stâlp în jurul căruia s-a construit drumul și sensul giratoriu.
Întrebarea e dacă sensul giratoriu are sau nu autorizație de construcție, iar dacă nu are cum s-a construit un sens giratoriu fără nicio utilitate în jurul unui stâlp rămas în mijlocul drumului”, ne-a transmis cititorul ziarului nostru.
Comuna Gârda de Sus are extrem de multe atracții turistice, așa că, nu știm dacă mai era necesar încă una care să provoace amuzamentul turiștilor, călătorilor și localnicilor.
În ritmul acesta, următoarea etapă ar putea fi amplasarea unui copac în mijlocul unui sens giratoriu, a unei bănci pe banda de circulație și, pentru șoferii mai aventuroși, câte un podeț unde nu există apă.
Dacă are sau nu autorizație de construcție giratoriul din jurului stâlpului rămas în mijlocul drumului e strict problema autorităților, oricum el stârnește nedumerirea și amuzamentul celor care trec prin zonă!
Potrivit informațiilor obținute de ziarulunirea.ro de la Consiliul Județean Alba, drumul comunal cu stâlp în mijlocul lui și cu sens giratoriu cu dedicație, care nu are niciun rol, nu a fost încă recepționat, iar pentru nerespectarea autorizației de construcție, există riscul să primească și o amendă de minim 5.000 de lei.
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