Cum va funcționa noul sistem de colectare voluntară a deșeurilor într-un oraș din Alba: Cine îl va putea folosi

Întrunit în ședință extraordinară marți, 18 august 2026, Cionsiliul Local Cugir a adoptat un proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului de gestiune a activității de operare a Centrului de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoane fizice în orașul Cugir, a modalității de gestiune directă, prin darea în administrare a acestuia către Serviciul Public de Gospodarire Locala Cugir pentru o perioadă de 5 ani, în conformitate cu prevederile Studiului de oportunitate, precum și aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini privind organizarea și funcționarea acestuia.

Centrul de Colectare prin Aport Voluntar (CAV) construit în localitatea Vinerea, pe strada Șantierului, este rezultatul unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul componentei dedicate managementului deșeurilor. Potrivit studiului de oportunitate, Cugirul a obținut finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Înființare Centru de Colectare prin Aport Voluntar în Orașul Cugir”, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.



Centrul dispune de platforme betonate, împrejmuire, cabine administrative, cântar auto, sisteme de monitorizare și containere destinate atât deșeurilor reciclabile, cât și unor categorii speciale.

Printre deșeurile care vor putea ajunge la centru se numără hârtia și cartonul, plasticul, metalul și sticla, dar și textilele, deșeurile vegetale, mobilierul și alte deșeuri voluminoase. Sunt prevăzute spații distincte pentru echipamente electrice și electronice, baterii, anvelope, uleiuri uzate, deșeuri provenite din lucrări de construcții și anumite deșeuri periculoase. Există și un container frigorific destinat cadavrelor animalelor mici de casă.

Lista bunurilor de retur puse la dispoziția operatorului de către UAT Cugir confirmă dotarea centrului cu un container frigorific, un container pentru birou, un container pentru deșeuri periculoase, containere compactoare pentru textile, hârtie și carton și plastic, containere pentru echipamente electrice, obiecte de uz casnic, lemn și mobilier, precum și containere pentru sticlă, anvelope, metal, deșeuri de grădină și deșeuri din construcții. Pentru sticlă sunt prevăzute două containere, iar pentru moloz alte două.

Centrul este, de asemenea, prevăzut cu separator de hidrocarburi, sistem de colectare a apelor, cântar electronic, grupuri sanitare și spații administrative. Sistemul informatic ar urma să asigure trasabilitatea deșeurilor și evidența operațiunilor.

Cine va putea folosi centrul și când

Regulamentul de funcționare stabilește că serviciul este destinat persoanelor fizice din UAT Cugir. Accesul se face pe baza unui act de identitate valabil, iar regulamentul prevede un program sezonier.

Astfel, în perioada martie-octombrie, centrul va funcționa vinerea și sâmbăta, între orele 8:00 și 16:00. În lunile noiembrie-februarie, accesul este prevăzut o dată pe săptămână, sâmbăta, între orele 8:00 și 16:00. Accesul este permis, în principiu, autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de 3,5 tone, cu excepția vehiculelor operatorilor specializați care transportă deșeurile către instalațiile de valorificare, reciclare sau eliminare.

Un element important pentru populație este faptul că serviciile CAV sunt prevăzute ca fiind gratuite pentru persoanele fizice care domiciliază sau au reședința în orașul Cugir.

Nu orice deșeu va putea fi adus la centru

Regulamentul stabilește și limite clare. Cetățenii nu vor putea aduce deșeuri provenite din activități comerciale sau industriale, ci doar deșeuri generate în propriile gospodării.

Pentru anumite categorii există limite cantitative. De exemplu, în cazul deșeurilor din construcții, limita este de 5 saci de 200 de litri pe zi, respectiv 50 de saci pe an. Pentru mobilier este permisă predarea mobilierului unei camere pe zi și a mobilierului aferent a cinci camere pe an. În cazul uleiului vegetal uzat, limita este de 10 litri pe zi și 50 de litri pe an. Sunt prevăzute, de asemenea, limite pentru anvelope, tuburi de neon, baterii de mici dimensiuni, medicamente expirate, bidoane de insecticide și cutii de vopsele.

În schimb, pentru plastic, hârtie și carton, textile, sticlă, metal, deșeuri de grădină și deșeuri electrice și electronice, regulamentul indică o cantitate nelimitată pentru predarea de către cetățeni.

Există și categorii care sunt excluse explicit. În centru nu pot fi depozitate temporar deșeuri municipale amestecate, resturi menajere precum cele de mâncare, materiale cu azbest, materiale explozibile sau seringi.

Se pune un accent deosebit pe trasabilitate. Administratorul trebuie să țină evidența deșeurilor intrate și ieșite din centru, inclusiv date despre persoana care le aduce, numărul de înmatriculare al autovehiculului, proveniența deșeurilor, tipul și cantitatea acestora, precum și data și ora intrării și ieșirii.

În plus, deșeurile electrice, electronice și electrocasnice, precum și cele periculoase, trebuie preluate și transportate de operatori autorizați pentru reciclare sau eliminare.

Va fi implementată o bază de date electronică, menită să permită generarea de rapoarte zilnice, lunare și anuale. Operatorul trebuie să înregistreze cantitățile primite pe fiecare tip de material, cantitățile comercializate, costurile de eliminare sau valorificare și cantitățile predate instalațiilor de tratare. Raportarea către autoritatea locală este prevăzută trimestrial, iar datele privind activitatea centrului vor sta și la baza certificării plăților.

foto – Orașul Cugir (arhivă; cu rol ilustrativ)

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