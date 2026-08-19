Vechimea în muncă 2026 | Cum afli online veniturile raportate și declarațiile transmise de angajatori. Care perioade pot lipsi din evidența CNPP

Salariații din România pot afla dacă există probleme în evidența anilor lucrați înainte de pensionare. Datele privind vechimea, veniturile raportate și declarațiile transmise de angajatori pot fi verificate online, prin contul personal de pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). O astfel de verificare poate scoate la iveală din timp luni lipsă sau informații înregistrate incorect.

Concordanța dintre documentele deținute de salariat și informațiile ajunse în sistemul public de pensii este importantă pentru stabilirea corectă a drepturilor.

Stagiul contributiv este luat în calcul pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare, iar veniturile declarate influențează punctajul lunar.

Ce poți vedea în contul personal de pe portalul CNPP

Portalul CNPP le oferă asiguraților posibilitatea de a consulta informațiile existente pe numele lor în sistemul public de pensii.

Pentru perioada începând cu aprilie 2001 pot fi verificate stagiile lunare și anuale. Sunt disponibile, de asemenea, informațiile provenite din declarațiile D112 depuse de angajatori și, acolo unde este cazul, date referitoare la viramentele către Pilonul II.

Rapoartele pot cuprinde angajatorul, lunile declarate, venitul avut în vedere, zilele lucrate și condițiile în care a fost desfășurată activitatea, în funcție de informațiile raportate.

Aceste date permit salariatului să observe dacă există diferențe între situația pe care o cunoaște din propriile documente și cea înregistrată oficial.

Atenție: portalul nu arată dacă firma și-a achitat efectiv toate obligațiile fiscale

Informațiile afișate în sistemul CNPP nu trebuie confundate cu situația fiscală completă a angajatorului.

Portalul permite verificarea, în principal, a contribuțiilor și informațiilor declarate prin documentele nominale, fără să ofere imaginea tuturor operațiunilor privind colectarea efectivă a sumelor datorate de firmă.

Până la 31 decembrie 2010, veniturile asigurate pentru care exista obligația contribuției la sistemul public erau evidențiate pe baza declarațiilor nominale lunare depuse la casele teritoriale de pensii.

Din 2011, informațiile sunt preluate din Declarația 112, pe care angajatorii o transmit organelor fiscale competente.

CNPP are rolul de a certifica stagiul realizat și de a determina punctajul lunar utilizat ulterior la calcularea pensiei. În schimb, colectarea contribuțiilor și urmărirea încasării banilor reprezintă atribuții ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit precizărilor instituției de pensii.

Legea nr. 360/2023 stabilește că, pentru persoanele asigurate obligatoriu, stagiul contributiv reprezintă perioada pentru care au fost datorate contribuții de asigurări sociale.

Pentru persoanele care au încheiat un contract de asigurare socială sunt luate în considerare perioadele pentru care contribuțiile au fost atât datorate, cât și plătite.

Primul pas pentru accesarea informațiilor este completarea formularului disponibil pe site-ul CNPP. Solicitantul trebuie să introducă date precum numele și prenumele, codul numeric personal, adresa de e-mail, informațiile din actul de identitate și domiciliul.

În cazul unei cereri semnate olograf, formularul trebuie tipărit și prezentat personal la oricare casă teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original.

CNPP precizează că, în baza Legii nr. 9/2023, beneficiarul nu mai trebuie să aducă fotocopii ale documentelor prevăzute de legislația specifică, acestea fiind realizate gratuit de autoritate.

Există și varianta electronică pentru persoanele care dețin o semnătură electronică calificată. Formularul poate fi salvat, semnat digital și trimis prin e-mail unei case teritoriale de pensii, împreună cu copia actului de identitate.

După aprobarea cererii, solicitantul primește un mesaj pe adresa de e-mail furnizată. Prin link-ul transmis poate fi stabilită parola inițială, cu condiția ca acesta să fie accesat în intervalul indicat de CNPP.

Unde găsești lunile lucrate și declarațiile angajatorilor

Odată autentificat în cont, utilizatorul trebuie să acceseze secțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii”.

Acolo pot fi găsite informațiile din carnetul de muncă preluate electronic, stagiile anuale și lunare înregistrate începând cu aprilie 2001, precum și datele provenite din declarațiile D112.

Verificarea poate fi făcută separat pentru fiecare perioadă și fiecare angajator. Informațiile din sistem ar trebui confruntate cu documentele păstrate de salariat: contracte individuale de muncă, acte adiționale, adeverințe de vechime și documente salariale.

Printre elementele care merită verificate se numără data începerii și încetării activității, numărul zilelor raportate, venitul înregistrat și condițiile de muncă.

O diferență între documentele salariatului și datele afișate în portal nu indică însă automat o greșeală. Concediile fără plată, suspendarea contractului, absențele și alte situații prevăzute de lege pot explica anumite diferențe. Dacă actele existente nu justifică neconcordanța, trebuie cerute clarificări.

De ce pot dispărea luni din evidența CNPP

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, informațiile ajung în baza CNPP în măsura în care angajatorii au transmis declarațiile lunare privind persoanele asigurate și obligațiile către bugetul asigurărilor sociale.

Astfel, anumite luni pot să nu apară dacă declarația nu a fost depusă, dacă a fost completată incorect sau dacă datele de identificare introduse nu permit asocierea corespunzătoare cu persoana respectivă.

Problemele pot apărea și în privința venitului declarat, a numărului de zile lucrate sau a condițiilor de muncă.

Unele erori sunt remediate ulterior prin declarații rectificative. Din acest motiv, informațiile consultate la un moment dat în portal pot să nu includă încă modificările care se află în proces de actualizare.

Nu orice lună în care ai avut contract înseamnă stagiu contributiv

Existența unui contract de muncă într-o anumită perioadă nu înseamnă automat că toate lunile respective reprezintă stagiu contributiv.

De exemplu, concediul fără plată sau alte situații în care contractul este suspendat și nu se datorează contribuția pot produce întreruperi justificate în evidență. Fiecare astfel de interval trebuie analizat în funcție de tipul absenței și de legislația aplicabilă la momentul respectiv.

Nici perioadele lucrate în străinătate nu apar, în mod obișnuit, ca luni declarate de un angajator din România. Acestea sunt valorificate separat, în baza regulilor europene sau a acordurilor internaționale aplicabile.

Ai lucrat înainte de aprilie 2001? De ce acei ani nu apar în același raport

Data de 1 aprilie 2001 reprezintă un reper important în modul în care este dovedită activitatea profesională.

Pentru perioadele de după această dată, evidența se bazează pe declarațiile nominale ale angajatorilor. Pentru vechimea acumulată anterior, documentul principal de dovedire rămâne carnetul de muncă.

Prin urmare, faptul că anii lucrați înainte de aprilie 2001 nu apar în raportul lunar disponibil online nu înseamnă automat că vechimea respectivă a fost pierdută sau că nu va fi luată în calcul la pensionare.

Atunci când carnetul de muncă nu mai există, perioadele pot fi demonstrate prin documentele prevăzute de lege, inclusiv adeverințe emise de fostul angajator, de deținătorul legal al arhivei sau de un operator autorizat de Arhivele Naționale.

Dacă anumite perioade au fost omise din carnetul de muncă, actul folosit pentru dovedirea lor trebuie să precizeze inclusiv motivul pentru care informația nu a fost înscrisă la momentul respectiv.

Carnetul de muncă, adeverințele de vechime și documentele privind sporurile sau grupele de muncă trebuie păstrate în original, deoarece pot fi decisive pentru stabilirea drepturilor atunci când informațiile nu au fost preluate integral în sistemul electronic.

Cum obții o adeverință oficială privind stagiul

Cei care au nevoie de un document oficial privind stagiul realizat după 1 aprilie 2001 pot solicita o adeverință eliberată de CNPP prin intermediul caselor teritoriale de pensii.

Cererea poate fi trimisă la adresa oficială de e-mail a casei competente, împreună cu imaginea actului de identitate. Documentele pot fi transmise și prin poștă sau depuse direct la instituție.

Persoanele care și-au creat deja un cont electronic pot consulta informațiile privind stagiul direct din profilul disponibil pe portalul CNPP.

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