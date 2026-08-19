Curier Județean

Accident rutier în Alba Iulia: O motocicletă și o mașină s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Accident rutier în Alba Iulia: O motocicletă și o mașină s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu

Un accident rutier a avut loc miercuri după-masa, în jurul orei 19.20, în Alba Iulia. O motocicletă și o mașină s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs in mun. Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu.

În accident ar fi implicati un autoturism și o motocicletă, fără persoane încarcerate. Ca urmare a accidentului, o singură persoană, conștientă, necesita îngrijiri medicale.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Foto: arhivă

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