PENSII 2026 | A început distribuirea pensiilor aferente lunii februarie: Când vor intra banii pe card

A început distribuirea pensiilor aferente lunii februarie 2026: Când vor intra banii pe card
Luni, 2 februarie 2026, poștașii au început să distribuie pensia aferentă lunii în curs.
În România 2,3 milioane de pensionari primesc pensiile prin poștă. De obicei, pensiile sunt distribuite începând cu data de 1. În februarie 2026, însă, ziua de 1 a picat într-o duminică, așa că cei 14.000 de poștași duc pensiile începând de luni, 2 februarie 2026.
Pe card, pensiile vor intra pe 12 februarie 2026, într-o zi de joi.
În schimb, cei care urmează să primească prima pensie o vor încasa între 13 și 17 februarie.
„Prima pensie și restanțele vin prin poștă, la poștaș, între 13 și 17 ale fiecărei luni. După aceea, dacă pensionarul are cont deschis la o bancă, următoarele plăți se fac direct pe card. În unele situații, banii pot fi ridicați și de la casieria Casei de Pensii”, potrivit infomațiilor oficiale de la Casa Națională de Pensii Publice.
