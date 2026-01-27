Actualitate

PENSII 2026 | Aproape 4,7 milioane de pensionari în România: Care este pensia medie și ce pensionari primesc cei mai puțini bani

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

În luna decembrie 2025, în România erau înregistrați 4.699.559 de pensionari, cu 4.279 mai mulți decât în noiembrie, potrivit statisticilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Pensia medie la nivel național a fost de 2.778 de lei, iar suma totală plătită de stat pentru drepturile de pensie s-a ridicat la 13,053 miliarde de lei.

Potrivit CNPP, 534.467 de pensionari provin din agricultură, iar aceștia încasează cea mai mică pensie medie dintre toate categoriile: doar 720 de lei pe lună.

Cea mai mare pondere este reprezentată de pensionarii la limită de vârstă, care însumează 3.788.189 de persoane, dintre care 2.163.045 sunt femei. Pensia medie pentru această categorie a fost de 3.109 lei.

Pensia anticipată a fost primită de 66.391 de persoane, cu o valoare medie de 2.579 de lei.

În decembrie 2025, 397.601 persoane au beneficiat de pensie de invaliditate, cu o medie lunară de 1.094 lei. Dintre acestea, 46.096 de persoane încadrate în gradul I de invaliditate au primit aproximativ 958 de lei.

Pensia de urmaș a fost acordată unui număr de 447.283 de beneficiari, cu o valoare medie de 1.502 lei.

Pe lângă pensii, 95 de persoane au beneficiat de ajutor social, suma medie plătită fiind de 540 de lei.

