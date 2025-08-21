PENSII 2025 | Românii vor putea retrage 30% din suma de la Pilonul II la începutul perioadei de plată: Restul banilor vor fi eșalonați pe 8 ani
PENSII 2025 | Românii vor putea retrage 30% din suma de la Pilonul II la începutul perioadei de plată
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, 21 august 2025, proiectul privind plata pensiilor de la Pilonul II.
Citește și: PENSII 2025 | 4,6 milioane de pensionari în România la finele lunii iulie: Care era cuantumul pensiei medii
Executivul a decis că la începutul perioadei de plată se poate retrage 30% din suma respectivă. Ultreior, banii rămaşi vor fi plătiţi pe o perioadă de opt ani, scris news.ro.
Vicepreşedinte Autorităţii de Supraveghere Financiară, Dan Armeanu, a declarat, la finalul şedinţei de Guvern, că acest proiect de lege este legat de aderarea la OCDE.
„Este un proiect de lege care practic îndeplineşte un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment şi anume acela de a adera la OECD. În urma evaluării pe care am avut-o din partea OECD, s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, un sistem foarte bine supravegheat şi reglementat care are o contribuţie importantă la dezvoltarea economică a României şi, întotdeauna, am avut o recomandare prioritară de îndeplinit şi anume legea de plată”, a afirmat Dan Armeanu.
El a adăugat că acest proiect de lege îndeplineşte toate standardele europene, este stabilit după principiile OECD şi definitivează din punct de vedere legislativ întreaga arhitectură a sistemului de pensii din România”.
Vicepreşedintele ASF a explicat ce modificări au avut loc în şedinţa de Guvern. „În şedinţa de Guvern de astăzi (n.a. joi, 21 august 2025) au avut loc două modificări, mai precis, valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a retrage-o la începutul perioadei de plată s-a majorat de la valoarea de 25% la un procent de 30%, iar perioada în care plăţile se vor face în viitor, de asemenea s-a mişorat de la perioada de 10 ani la un număr de 8 ani”, a mai spus vicepreşedintele ASF.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Reguli stricte pentru gospodării: Află câte animale poți deține și ce condiții trebuie să îndeplinești față de vecini
Un lucru deseori ignorat de oamenii care locuiesc la case și care vor să crească animale, numărul maxim de animale. Există reguli stricte, inclusiv la distanța de amplasare față de vecini Potrivit legislației, într-o gospodărie care nu este racordată la apă curentă și canalizare, se pot crește cel mult 50 de păsări și maximum 6 […]
Produs periculos retras de pe rafturile magazinelor Profi: Au fost depistate cereale care conțin o substanță dăunătoare sănătății
Un produs periculos a fost retras de pe rafturile magazinelor Profi: Au fost depistate cereale care conțin o substanță dăunătoare sănătății Autoritățile române au depistat un produs periculos care se afla la comercializare în lanțul de magazine Profi. Mai exact, un anumit lot de musli conține o micotoxină peste limita admisă. Lanțul de magazine Profi […]
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente: Decizie după consultări cu asociațiile de pacienți
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente În urma consultărilor directe cu asociațiile de pacienți și cu reprezentanți responsabili din justiție, Ministerul Sănătății a decis să retragă din proiectul de ordonanță prevederea care limita posibilitatea pacienților de a apela la procedura ordonanței președințiale pentru acces la medicamente. „Pacienții nu trebuie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2025 | Românii vor putea retrage 30% din suma de la Pilonul II la începutul perioadei de plată: Restul banilor vor fi eșalonați pe 8 ani
PENSII 2025 | Românii vor putea retrage 30% din suma de la Pilonul II la începutul perioadei de plată Guvernul...
Reguli stricte pentru gospodării: Află câte animale poți deține și ce condiții trebuie să îndeplinești față de vecini
Un lucru deseori ignorat de oamenii care locuiesc la case și care vor să crească animale, numărul maxim de animale....
Știrea Zilei
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din Șpring care s-a născut cu afecțiuni grave ale plămânilor
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din...
VIDEO | Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană: A primit un trifoi cu 4 foi
Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană Președintele Nicușor Dan a vizitat, miercuri, 20...
Curier Județean
Bărbat bătut într-un bar din Alba Iulia: Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore iar pe numele său a fost deschis un dosar penal
Un bărbat a fost bătut în timp ce se afla într-un bar din municipiul Alba Iulia: Polițiștii l-au reținut pe...
Acțiune de amploare a polițiștilor și jandarmilor în Cugir: Zeci de persoane legitimate și amenzi usturătoare
O acțiune de amploare a polițiștilor și jandarmilor a avut loc în orașul Cugir. În urma descinderii, au fost verificate...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Opinii Comentarii
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...