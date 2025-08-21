PENSII 2025 | Românii vor putea retrage 30% din suma de la Pilonul II la începutul perioadei de plată: Restul banilor vor fi eșalonați pe 8 ani

PENSII 2025 | Românii vor putea retrage 30% din suma de la Pilonul II la începutul perioadei de plată

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, 21 august 2025, proiectul privind plata pensiilor de la Pilonul II.

Executivul a decis că la începutul perioadei de plată se poate retrage 30% din suma respectivă. Ultreior, banii rămaşi vor fi plătiţi pe o perioadă de opt ani, scris news.ro.

Vicepreşedinte Autorităţii de Supraveghere Financiară, Dan Armeanu, a declarat, la finalul şedinţei de Guvern, că acest proiect de lege este legat de aderarea la OCDE.

„Este un proiect de lege care practic îndeplineşte un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment şi anume acela de a adera la OECD. În urma evaluării pe care am avut-o din partea OECD, s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, un sistem foarte bine supravegheat şi reglementat care are o contribuţie importantă la dezvoltarea economică a României şi, întotdeauna, am avut o recomandare prioritară de îndeplinit şi anume legea de plată”, a afirmat Dan Armeanu.

El a adăugat că acest proiect de lege îndeplineşte toate standardele europene, este stabilit după principiile OECD şi definitivează din punct de vedere legislativ întreaga arhitectură a sistemului de pensii din România”.

Vicepreşedintele ASF a explicat ce modificări au avut loc în şedinţa de Guvern. „În şedinţa de Guvern de astăzi (n.a. joi, 21 august 2025) au avut loc două modificări, mai precis, valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a retrage-o la începutul perioadei de plată s-a majorat de la valoarea de 25% la un procent de 30%, iar perioada în care plăţile se vor face în viitor, de asemenea s-a mişorat de la perioada de 10 ani la un număr de 8 ani”, a mai spus vicepreşedintele ASF.

