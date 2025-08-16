PENSII 2025 | 4,6 milioane de pensionari în România la finele lunii iulie: Care era cuantumul pensiei medii
PENSII 2025 | 4,6 milioane de pensionari în România la finele lunii iulie
Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că, la finele lunii iulie 2025, în sistemul public din România erau 4,69 milioane de pensionari, cu 120 mai puțini decât în iunie 2025.
Citește și: PENSII 2025 | Clasamentul țărilor cu cele mai mici și mai mari pensii din Europa. Unde se clasează România
Pensionarii au primit în medie 2.769 de lei, ceea ce a ridicat valoarea totală a plăților la aproape 13 miliarde de lei.
Din total, peste jumătate de milion (550.738 persoane) au lucrat în agricultură, însă nivelul pensiei pentru această categorie a fost mult sub media generală – doar 711 lei.
Majoritatea pensionarilor – 3.748.352 persoane – s-au retras din activitate la limita de vârstă, femeile reprezentând 57% din acest segment. Pensia medie pentru această categorie a ajuns la 3.096 lei.
*Pensie anticipată: 3.911 beneficiari (3.965 lei/lună)
*Pensie anticipată parțială: 93.846 persoane (2.785 lei/lună)
*Pensie de invaliditate: 406.764 beneficiari (1.119 lei/lună), dintre care 45.492 încadrați în gradul I (973 lei/lună)
*Pensie de urmaș: 440.490 persoane (1.495 lei/lună)
*Ajutor social: 98 pensionari (540 lei/lună)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Trump şi Putin, întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina. Ce au mai negociat
Trump şi Putin au avut o întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina. Ce au mai negociat Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuţiile de vineri, 15 august 2025, din […]
Întâlnire istorică Donald Trump – Vladimir Putin în Alaska. Trump: „Vreau să văd o încetare a focului”
Întâlnire istorică Donald Trump – Vladimir Putin în Alaska Vineri, 15 august 2025, în jurul orei 22.15 (ora României) Donald Trump și Vladimir Putin au început prima rundă de discuții în cadrul întâlnirii istorice din Alaska. Cei doi lideri nu au făcut nicio declarație în prealabil și nu au răspuns la întrebări. „Vreau să văd […]
BURSE școlare pentru anul 2025-2026: Cine mai primește bursă și cine rămâne pe dinafară. Noi criterii, cuantumuri majorate și reguli stricte de acordare
BURSE pentru anul școlar 2025-2026: Care elevi mai primesc bursă și cine rămâne pe dinafară. Noi criterii, cuantumuri majorate și reguli stricte de acordare Ministerul Educației a pus în consultare publică noua metodologie-cadru pentru bursele școlare din anul 2025-2026, care ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2025. Printre modificările importante se […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Trump şi Putin, întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina. Ce au mai negociat
Trump şi Putin au avut o întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în...
PENSII 2025 | 4,6 milioane de pensionari în România la finele lunii iulie: Care era cuantumul pensiei medii
PENSII 2025 | 4,6 milioane de pensionari în România la finele lunii iulie Casa Națională de Pensii Publice a anunțat...
Știrea Zilei
Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte cu gladiatori. PROGRAMUL zilei de sâmbătă
Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte...
Încă un pas spre începerea edificării pasajului subteran din Alba Iulia – zona Stadion: Contribuția din bugetul municipiului pentru relocarea unor linii electrice, la aprobare în Consiliul Local
Încă un pas spre începerea edificării pasajului subteran din Alba Iulia – zona Stadion Pe ordinea de zi a ședinței...
Curier Județean
16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră
16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe...
Bărbat de 38 de ani, din Cugir, REȚINUT după ce a agresat un alt localnic, pe fondul consumului de alcool
Bărbat de 38 de ani, din Cugir, REȚINUT după ce a agresat un alt localnic, pe fondul consumului de alcool...
Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Opinii Comentarii
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată această zi
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată...
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni În fiecare an, la data de...