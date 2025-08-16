PENSII 2025 | 4,6 milioane de pensionari în România la finele lunii iulie: Care era cuantumul pensiei medii

PENSII 2025 | 4,6 milioane de pensionari în România la finele lunii iulie

Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că, la finele lunii iulie 2025, în sistemul public din România erau 4,69 milioane de pensionari, cu 120 mai puțini decât în iunie 2025.

Pensionarii au primit în medie 2.769 de lei, ceea ce a ridicat valoarea totală a plăților la aproape 13 miliarde de lei.

Din total, peste jumătate de milion (550.738 persoane) au lucrat în agricultură, însă nivelul pensiei pentru această categorie a fost mult sub media generală – doar 711 lei.

Majoritatea pensionarilor – 3.748.352 persoane – s-au retras din activitate la limita de vârstă, femeile reprezentând 57% din acest segment. Pensia medie pentru această categorie a ajuns la 3.096 lei.

*Pensie anticipată: 3.911 beneficiari (3.965 lei/lună)

*Pensie anticipată parțială: 93.846 persoane (2.785 lei/lună)

*Pensie de invaliditate: 406.764 beneficiari (1.119 lei/lună), dintre care 45.492 încadrați în gradul I (973 lei/lună)

*Pensie de urmaș: 440.490 persoane (1.495 lei/lună)

*Ajutor social: 98 pensionari (540 lei/lună)

