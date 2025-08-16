Rămâi conectat

Actualitate

PENSII 2025 | 4,6 milioane de pensionari în România la finele lunii iulie: Care era cuantumul pensiei medii

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

PENSII 2025 | 4,6 milioane de pensionari în România la finele lunii iulie

Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că, la finele lunii iulie 2025, în sistemul public din România erau 4,69 milioane de pensionari, cu 120 mai puțini decât în iunie 2025.

Citește și: PENSII 2025 | Clasamentul țărilor cu cele mai mici și mai mari pensii din Europa. Unde se clasează România

Festivalul Roman Apulum 2025

Pensionarii au primit în medie 2.769 de lei, ceea ce a ridicat valoarea totală a plăților la aproape 13 miliarde de lei.

Din total, peste jumătate de milion (550.738 persoane) au lucrat în agricultură, însă nivelul pensiei pentru această categorie a fost mult sub media generală – doar 711 lei.

Majoritatea pensionarilor – 3.748.352 persoane – s-au retras din activitate la limita de vârstă, femeile reprezentând 57% din acest segment. Pensia medie pentru această categorie a ajuns la 3.096 lei.

*Pensie anticipată: 3.911 beneficiari (3.965 lei/lună)

*Pensie anticipată parțială: 93.846 persoane (2.785 lei/lună)

*Pensie de invaliditate: 406.764 beneficiari (1.119 lei/lună), dintre care 45.492 încadrați în gradul I (973 lei/lună)

*Pensie de urmaș: 440.490 persoane (1.495 lei/lună)

*Ajutor social: 98 pensionari (540 lei/lună)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Trump şi Putin, întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina. Ce au mai negociat

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 minute

în

16 august 2025

De

Trump şi Putin au avut o întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina. Ce au mai negociat Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuţiile de vineri, 15 august 2025, din […]

Citește mai mult

Actualitate

Întâlnire istorică Donald Trump – Vladimir Putin în Alaska. Trump: „Vreau să văd o încetare a focului”

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

15 august 2025

De

Întâlnire istorică Donald Trump – Vladimir Putin în Alaska Vineri, 15 august 2025, în jurul orei 22.15 (ora României) Donald Trump și Vladimir Putin au început prima rundă de discuții în cadrul întâlnirii istorice din Alaska.  Cei doi lideri nu au făcut nicio declarație în prealabil și nu au răspuns la întrebări. „Vreau să văd […]

Citește mai mult

Actualitate

BURSE școlare pentru anul 2025-2026: Cine mai primește bursă și cine rămâne pe dinafară. Noi criterii, cuantumuri majorate și reguli stricte de acordare

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

15 august 2025

De

BURSE pentru anul școlar 2025-2026: Care elevi mai primesc bursă și cine rămâne pe dinafară. Noi criterii, cuantumuri majorate și reguli stricte de acordare Ministerul Educației a pus în consultare publică noua metodologie-cadru pentru bursele școlare din anul 2025-2026, care ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2025. Printre modificările importante se […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 minute

Trump şi Putin, întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina. Ce au mai negociat

Trump şi Putin au avut o întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în...
Actualitateacum o oră

PENSII 2025 | 4,6 milioane de pensionari în România la finele lunii iulie: Care era cuantumul pensiei medii

PENSII 2025 | 4,6 milioane de pensionari în România la finele lunii iulie Casa Națională de Pensii Publice a anunțat...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte cu gladiatori. PROGRAMUL zilei de sâmbătă

Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte...
Ştirea zileiacum 14 ore

Încă un pas spre începerea edificării pasajului subteran din Alba Iulia – zona Stadion: Contribuția din bugetul municipiului pentru relocarea unor linii electrice, la aprobare în Consiliul Local

Încă un pas spre începerea edificării pasajului subteran din Alba Iulia – zona Stadion Pe ordinea de zi a ședinței...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră

16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe...
Curier Județeanacum 12 ore

Bărbat de 38 de ani, din Cugir, REȚINUT după ce a agresat un alt localnic, pe fondul consumului de alcool

Bărbat de 38 de ani, din Cugir, REȚINUT după ce a agresat un alt localnic, pe fondul consumului de alcool...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”

Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring

Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată această zi

16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată...
Opinii - Comentariiacum o zi

15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni

15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni În fiecare an, la data de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea