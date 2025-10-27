PENSII 2025 | Românii primesc 400 de lei înainte de sărbători: A doua jumătate a primei speciale promise de Guvern

Românii primesc 400 de lei înainte de sărbători: Doar jumătate din ajutorul total promis de Guvern

În prag de sărbători, peste 4,6 milioane de pensionari din România vor primi un sprijin financiar suplimentar de 400 de lei, bani virați automat odată cu pensia din decembrie. Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că sumele sunt deja prevăzute în buget și că pensionarii nu trebuie să depună nicio cerere. Este vorba despre a doua tranșă a primei speciale totale de 800 de lei, promisă la începutul anului pentru cei cu venituri sub 2.500 de lei.

Această măsură are rolul de a compensa efectele inflației și lipsa indexării punctului de pensie la 1 ianuarie 2025, limitând astfel presiunea asupra bugetului de stat. Deși suma poate părea modestă, este gândită ca un sprijin de urgență pentru categoriile cele mai vulnerabile.

Plata automată a tranșei de 400 de lei

Florin Manole a explicat că plata se va face prin același mecanism utilizat în prima parte a anului. Pensionarii nu trebuie să depună documente suplimentare, iar banii vor fi adăugați la plata obișnuită a pensiei. „Va fi un mic ajutor, dar important. Pensionarii cu pensii sub 2.500 de lei vor primi până la sfârșitul anului o primă specială de 400 de lei”, a declarat ministrul.

Este vorba despre a doua parte a sprijinului planificat în două etape, prima tranșă fiind oferită anterior ca măsură compensatorie pentru a susține puterea de cumpărare a celor cu venituri mici, în contextul creșterilor de prețuri la alimente, utilități și medicamente.

Context economic și perspective pentru 2026

Ministrul Muncii a atras atenția și asupra scenariului înghețării veniturilor în 2026, avertizând că, deși inflația ar putea fi mai mică, aceasta va continua să afecteze puterea de cumpărare și consumul intern. În acest context, sprijinul de 400 de lei devine și o măsură de stimulare a economiei în ultimele luni ale anului.

Guvernul urmează să decidă forma continuării sprijinului pentru categoriile vulnerabile în 2026. Cert este că pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi tranșa de 400 de lei fără nicio formalitate, direct odată cu pensia din decembrie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI