PENSII 2025 | Românii primesc 400 de lei înainte de sărbători: A doua jumătate a primei speciale promise de Guvern
Românii primesc 400 de lei înainte de sărbători: Doar jumătate din ajutorul total promis de Guvern
În prag de sărbători, peste 4,6 milioane de pensionari din România vor primi un sprijin financiar suplimentar de 400 de lei, bani virați automat odată cu pensia din decembrie. Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că sumele sunt deja prevăzute în buget și că pensionarii nu trebuie să depună nicio cerere. Este vorba despre a doua tranșă a primei speciale totale de 800 de lei, promisă la începutul anului pentru cei cu venituri sub 2.500 de lei.
Citește: PENSII 2025 | Pensionarii care beneficiază de mai mulți bani la pensie, la finalul anului 2025. Anunțul CNPP
Această măsură are rolul de a compensa efectele inflației și lipsa indexării punctului de pensie la 1 ianuarie 2025, limitând astfel presiunea asupra bugetului de stat. Deși suma poate părea modestă, este gândită ca un sprijin de urgență pentru categoriile cele mai vulnerabile.
Plata automată a tranșei de 400 de lei
Florin Manole a explicat că plata se va face prin același mecanism utilizat în prima parte a anului. Pensionarii nu trebuie să depună documente suplimentare, iar banii vor fi adăugați la plata obișnuită a pensiei. „Va fi un mic ajutor, dar important. Pensionarii cu pensii sub 2.500 de lei vor primi până la sfârșitul anului o primă specială de 400 de lei”, a declarat ministrul.
Este vorba despre a doua parte a sprijinului planificat în două etape, prima tranșă fiind oferită anterior ca măsură compensatorie pentru a susține puterea de cumpărare a celor cu venituri mici, în contextul creșterilor de prețuri la alimente, utilități și medicamente.
Context economic și perspective pentru 2026
Ministrul Muncii a atras atenția și asupra scenariului înghețării veniturilor în 2026, avertizând că, deși inflația ar putea fi mai mică, aceasta va continua să afecteze puterea de cumpărare și consumul intern. În acest context, sprijinul de 400 de lei devine și o măsură de stimulare a economiei în ultimele luni ale anului.
Guvernul urmează să decidă forma continuării sprijinului pentru categoriile vulnerabile în 2026. Cert este că pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi tranșa de 400 de lei fără nicio formalitate, direct odată cu pensia din decembrie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Proiect de lege pentru românii cu datorii: Plafon minim de 3.000 de lei, protejat de popriri
Proiect de lege pentru românii cu datorii: Sumele sub 3.000 de lei ar putea fi protejate de popriri Un nou proiect de lege aflat în dezbatere la Senat propune instituirea unui plafon minim de 3.000 de lei în conturile bancare ale persoanelor fizice, sumă care nu va putea fi poprită. Inițiativa aparține deputatei Anamaria Gavrilă, […]
Economistul Radu Georgescu: „2026 va fi un an infinit mai greu decât 2025. În următorii ani în România va fi un mare Halloween economic, politic și social”
Radu Georgescu: „2026 va fi un an infinit mai greu decât 2025. În următorii ani în România va fi un mare Halloween economic, politic și social” „2026 va fi un an infinit mai greu decât 2025”, atrage atenția economistul Radu Georgescu. Citește și: Economistul Radu Georgescu: „În România, pentru prima dată în ultimii 30 de […]
Chiar și mașinile abandonate sau parcate de ani de zile trebuie să aibă RCA. Când este recomandat să-ți radiezi autoturismul
Mașinile abandonate sau parcate de ani de zile trebuie să aibă RCA. Când este recomandat să-ți radiezi autoturismul Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a reluat în 2025 campania națională „Îndepărtarea vehiculelor abandonate pe domeniul public”, subliniind un mesaj clar: orice mașină înmatriculată trebuie să aibă poliță RCA valabilă, chiar dacă nu circulă. Regula, adesea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Proiect de lege pentru românii cu datorii: Plafon minim de 3.000 de lei, protejat de popriri
Proiect de lege pentru românii cu datorii: Sumele sub 3.000 de lei ar putea fi protejate de popriri Un nou...
Economistul Radu Georgescu: „2026 va fi un an infinit mai greu decât 2025. În următorii ani în România va fi un mare Halloween economic, politic și social”
Radu Georgescu: „2026 va fi un an infinit mai greu decât 2025. În următorii ani în România va fi un...
Știrea Zilei
VIDEO | Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României
Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României Ultramaratonistul...
VIDEO | Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de lei, finanțat prin PNRR
Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de...
Curier Județean
Bărbat din Sâncel, beat criță la volan prin Blaj. Polițiștii l-au tras pe dreapta și l-au reținut
Bărbat din Sâncel, depistat cu alcoolemie ridicată la volan. Polițiștii din Blaj l-au reținut La data de 26 octombrie 2025,...
ACCIDENT rutier într-o comună din județul Alba. Trei autoturisme implicate: Pompierii intervin de urgență
ACCIDENT rutier într-o comună din județul Alba. Trei autoturisme implicate: Pompierii intervin de urgență Un accident rutier s-a produs în...
Politică Administrație
FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș
Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Opinii Comentarii
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj. Imperiul Habsburgic obliga 12 orașe transilvane să primească la iernat trupele imperiale
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj La 27 octombrie, în 1687, era semnat Tratatul de la Blaj, prin...
27 octombrie: Sfântul Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, celebrat de creștinii ortodocși
După sărbătoarea Marelui Mucenic, pe 27 octombrie este celebrat Sfântului Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, ale...