PENSII 2025 | Pensionarii care beneficiază de mai mulți bani la pensie, la finalul anului 2025. Anunțul CNPP

Ioana Oprean

acum 3 ore

PENSII 2025 | Pensionarii care beneficiază de mai mulți bani la pensie, la finalul anului 2025. Anunțul CNPP

Sute de mii de pensionari din România ar putea beneficia de mai mulți bani la pensie, la finalul anului 2025. Potrivit datelor transmise de Casa Națională de Pensii (CNPP), aceștia ar putea să primească pensii mai mari, la final de an, iar aceste decizii vin în urma soluționării cererilor de trecere la pensia de limită de vârstă.

Finalul anului 2025 ar putea aduce mai mulți bani pentru câteva sute de mii de pensionari. Conform datelor CNPP aceste creșteri ale pensiilor vin pe fondul soluționării cererilor de trecere la pensia de limită de vârstă de la cea anticipată sau cea de invaliditate.

Citește și:  PENSII 2025 | Calculul pensiei anticipate: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum se aplică penalizările

Bani în plus la pensie

Reprezentanții CNPP au menționat că aceste procese de recalculare și analiză se află în curs de finalizare. În perioada următoare, vor fi efectuate plăți suplimentare, iar majorările pot ajunge și la câteva sute de lei. În acest sens, pensionarii care au îndeplinit integral condițiile de trecere la pensia de limită de vârstă vor facilita de această majorare.

„La pensiile limită de vârstă stăm bine. Când a fost programul funcțional, am dat drumul la trecerea la limita de vârstă și suntem aproape la zi, cu mici excepții. Am prioritizat adăugarea de vechime lucrată după pensionare și suntem la luna aprilie.

La înscrierile noi, suntem bine, adică tot ce este conform Legii 360 stăm bine – 3500 de dosare. De obicei, pensionarii primesc bani în plus, dar de la schimbarea legii pot apărea destule cazuri în care nu aveau stagiul complet”, au spus reprezentanții CNPP pentru Newsweek.ro.

De menționat, însă, faptul că nu toate trecerile de la pensia de invaliditate la cea de limită de vârstă se vor primi bani în plus. Reprezentanții CNPP susțin că „sunt situații când pensia este mai mică”. În acest sens, pensionarii pierd „puncte la stagiul potențial”. Se păstrează cel mai avantajos cuantum pentru beneficiar, în cele din urmă, susține CNPP.

