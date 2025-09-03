PENSII 2025 | Ce document trebuie să depună copiii de peste 16 ani care beneficiază de pensie de urmaș

Ce document trebuie să depună copiii de peste 16 ani care beneficiază de pensie de urmaș

Casa Națională de Pensii Publice a făcut, marți, 2 septembrie 2025, un anunț foarte important.

Anunțul a venit în contextul apropierii începerii noului an școlar.

„Casa Națională de Pensii Publice reamintește copiilor beneficiari de pensie de urmaș cu vârsta mai mare de 16 ani că este necesar să depunpă adeverința privind continuarea studiilor în termen de 10 zile de la data începerii anului școlar”, a comunicat instituția.

Potrivit legii, copiii pot beneficia de pensie de urmaș peste vârsta de 16 ani doar dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată legal.

În acest caz dreptul se menține până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de vârsta de 26 de ani.

