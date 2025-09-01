Când intră pensiile pe card în septembrie 2025 și când le aduce poștașul. CASS de 10% pentru vârstnicii cu pensii peste 3.000 de lei

România are aproape cinci milioane de pensionari, care la fiecare început de lună se întreabă când intră banii de pensie. În septembrie 2025, pensionarii vor primi banii conform calendarului obișnuit, în funcție de modalitatea de plată. Nu vor exista întârzieri, anunță autoritățile.

Când vor fi virate pensiile pe card, în septembrie 2025?

În luna septembrie, pensionarii nu au motive de îngrijiorare! Zilele în care se plătesc pensiile nu vor suferi întârzieri. Data de la care sunt aduse de poștaș, cât și data la care sunt virate pe carduri, sunt zile lucrătoare. Plata pensiilor se face conform calendarului de plăți.

În intervalul 01-15 ale lunii pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română SA.

În data de 11 ale lunii în cont curent/card, pentru cei care au optat pentru plata prin intermediul băncilor cu care CNPP are încheiate convenții.

Ziua de 1 septembrie 2025 va pica într-o zi de luni, deci plățile pensiilor nu vor fi afectate. De asemenea, data de 11 septembrie este într-o zi de joi, lucrătoare, astfel încât nu vor fi probleme la virarea banilor pe carduri.

Pensiile mai mari de 3.000 lei, supuse CASS și impozitului pe venit

Începând cu 1 august 2025, intră în vigoare noi prevederi privind taxarea pensiilor, ca parte a pachetului de reforme fiscale adoptat de Guvern.

Ce se modifică?

Introducerea contribuției la sănătate (CASS). Toți pensionarii care au pensii ce depășesc 3.000 de lei brut pe lună vor datora o contribuție de 10% la asigurările sociale de sănătate. Contribuția se aplică doar asupra sumei care depășește pragul de 3.000 lei.

Impozitul pe venit. Se menține impozitul de 10%, dar acesta se calculează după reținerea CASS. Practic, baza de calcul a impozitului va fi partea rămasă din pensie după ce s-a scăzut contribuția la sănătate.

Cum se aplică:

-Se stabilește pensia brută.

-Se reține CASS de 10% pentru partea care depășește 3.000 lei.

-Din suma rămasă după această reținere, se aplică impozitul de 10% pe venit.

Exemplu simplificat:

-Pensie brută: 4.000 lei

-CASS (10% aplicat la 1.000 lei, adică suma care depășește plafonul): 100 lei

-Bază de impozitare pentru impozit: 3.900 lei

-Impozit 10% (aplicat la 900 lei, adică suma peste plafonul de 3.000 lei după deducerea CASS): 90 lei

-Pensia netă primită: 4.000 – 100 – 90 = 3.810 lei.

-Pensiile sub 3.000 lei: fără rețineri suplimentare

Noile reguli fiscale, aplicabile de la 1 august 2025, vizează doar pensiile care depășesc pragul de 3.000 lei pe lună.

Ce înseamnă pentru cei cu venituri mai mici?

Pensionarii care au o pensie mai mică sau egală cu 3.000 lei nu vor fi afectați de schimbările legislative.

Pentru această categorie: Nu se reține contribuția la sănătate (CASS); Nu se aplică impozitul pe venit.

CONCLUZIE:

Acești pensionari vor continua să primească, în întregime, suma stabilită prin decizia de pensionare, fără reduceri sau contribuții suplimentare. Cu alte cuvinte, pensiile sub 3.000 lei rămân neatinse, iar venitul lunar nu va fi diminuat în niciun fel de noile rețineri fiscale.

