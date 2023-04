Pensie anticipată 2023: Locuitorii din 7 LOCALITĂȚI din Alba se pot PENSIONA mai DEVREME cu doi ani pentru că au trăit în zone poluate

Casa Judeteana de Pensii Alba vine in sprijinul persoanelor interesate de obtinerea unei pensii anticipate partiale cu cel mult 2 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5 la lege in conditiile prevazute la art. 65, alin. 5 din Legea 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele informatii:

Persoanele care pot beneficia de aceste prevederi legislative, sunt cele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluare remanenta in localitatile Abrud, Avram Iancu, Baia de Aries, Lupsa, Ocolis, Rosia Montana si Zlatna pe o raza de 8 km in jurul localitatii in care se afla situl contaminat.

De prevederile art 65, alin5 beneficiaza persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5 la lege.

Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 65, alin. 5 din Lg 263/2010 modificat prin Lg. 201/2020, referitor la perioada de locuire in zonele afectate de poluare remanenta, se va face prin adeverinta – tip eliberata de serviciul public comunitatr de evidenta a persoanelor competent, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 din HG 257/2011.

Cererea pentru obtinerea adeverintei prevazute la alin. 5 se depune la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, in functie de domiciliul actual al solicitantului. Cererea va cuprinde obligatoriu informatii referitoare la data si locul nasterii, prenumele parintilor, CNP, domiciliul actual/domiciliile anterioare, precum si motivul solicitarii.

Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor are obligatia sa elibereze adeverinta in termen de 20 de zile de la data inregistrarii cererii.

Dupa primirea adeverintei, daca sunt respectate prevederile art. 65, alin. 5 din Lg 263/2010, se va pregati dosarul pentru obtinerea pensiei anticipate partiale (cerere pentru obtinerea pensiei anticipate partiale, pe care se va face mentiunea: “conform art. 65, alin. 5 din Lg. 263/2010”, cerere stagiu de cotizare, carnet de munca in copie si original, copie de buletin,copie certificat nastere, copie certificat de casatorie, adeverinte eliberate de angajator sau detinatori de arhive in original si adeverinta primita de la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor).

Dosarul se poate depune la sediul institutiei cu respectarea programului de lucru cu publicul sau se poate transmite prin posta cu confirmare de primire.

FOARTE IMPORTANT

Cine nu poate beneficia de recalculare conform art. 65, alin. 5 din Lg. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare?

1. Persoanele care beneficiaza de pensie anticipata partiala stabilita conform art.65, alin. 1 din Lg 263/2010, nu pot beneficia de recalculare conform art. 65, alin. 5 din Lg. 263/2010 in vederea anularii diminuarii .

2. Conform art. 53, alin. 3 din HG 257/2011, diminuarea stabilita in cazul pensiei anticipate partiale se mentine pana la data indeplinirii conditiilor privind varsta standard de pensionare sau varsta standard redusa, potrivit prevederilor legale.

3. Persoanele care beneficiaza de pensie anticipata partiala stabilita conform art.65, alin. 1 din Lg 263/2010, nu pot beneficia de trecere la limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare conform art. 65, alin. 5 din Lg. 263/2010, intrucat excede prevederilor legale.

Listele cu unitatile administrativ teritoriale si localitatile cuprinse in zona de 8 km in jurul UAT – urilor Avram Iancu, Arieseni, Abrud, Bistra, Bucium , Baia de Aries, Cugir, , Cimpeni, Ciuruleasa, Cetatea de Balta, Farau, Garda de Sus, Intregalde, Lupsa, Mogos, Ocolis, Ponor, Posaga, Poiana Vadului, Rosia Montana, Ramet, , Slaciua, Scarisoara, Sohodol, Sugag, , Sibot, Vadu Motilor, Vidra, Zlatna , pusa la dispozitie prin Casa Nationala de Pensii Publice de catre ANCPI, vor fi comunicate tuturor Primariilor.