PENSII 2023: Perioadele asimilate stagiului de cotizare la pensie

Noutăți PENSII 2023: Care sunt perioadele asimilate stagiului de cotizare la pensie? • Noua Lege a pensiilor • Stagiu de cotizare la pensie exemplu de calcul

Pensiile 2023 vor suferi unele modificări de interes pentru români. Casa Naţională de Pensii Publice a explicat care sunt perioadele asimilate stagiului de cotizare.

În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

· a beneficiat de pensie de invaliditate;

· a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

· a satisfacut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

· a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

· a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

· a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;

· a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenti de poliţie sau student al unei instituţii de învaăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională pentru formarea cadrelor militare, politiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a considerat necesar să clarifice două chestiuni importante legate de seniorii României și, în același timp, a venit cu precizări referitoare la noua Lege a pensiilor, cu accent pe ce formula de calculare a pensiilor.

”Două chestiuni vreau să clarific. În ceea ce privește colapsul din 2030, o exclud categoric și nu sunt de acord. Vă spun și de ce. Dacă o să stăm și o să facem ca în povestea cu Ion Creangă cu drobul de sare și nu o să luăm măsuri, este posibil să ajungem și acolo. Însă eu mă bazez pe experiența pe care o am și vrea să spun că numai în ultimul an au fost create peste 100.000 de locuri de muncă în România, cu măsurile corecte”, a spus ministrul Muncii, răspunzând la îngrijorările care există la nivelul societății legate de capacitatea statului de a plăti, pe viitor pensii, în condițiile în care mulți români au plecat din țară, scade natalitatea, iar populația îmbătrânește.

”În România au mai fost situații în care numărul de seniori care erau la pensie era mai mare decât cel al angajaților. Problemele care au fost, au fost rezolvate de guvernele respective. Eu nu sunt de acord să panicăm cetățenii României. Că sunt probleme și că trebuie să fim foarte foarte atenți, că trebuie să fim proactivi, să nu așteptăm să se ajungă acolo, sunt de acord”, a subliniat Marius Budăi.

Întrebat dacă noua formulă de calcul a pensiilor va fi gata până în luna martie, ministrul a spus: ”Am să vă răspund cu fapte și am să vă spun că, până acum, Ministerul Muncii și toate agențiile din subordonare și-au îndeplinit la termen toate jaloanele”.

Stagiu de cotizare la pensie exemplu de calcul

Sunt două date foarte importante pe care noi trebuie să le urmărim: decizia de pensie pe care orice om are când iese la pensie. Când facem evaluarea, noi ne referim, în principal, la stagiul de cotizare realizat și al doilea indicator este numărul total de puncte realizate de respectivul beneficiar.

Spre exemplu, cazul unui bărbat care are un stagiu de 38 de ani o lună și 20 de zile și are un total de puncte de 23,81575. Are 22 de ani realizați în grupa a doua de muncă, aceștia sunt anii cotizați. La ei se adaugă un spor de ani în plus aferent grupei a doua de muncă, astfel încât, cu cei cinci ani de condiții normale realizate, ajunge la acest stagiu de 38 de ani, o lună și 29 de zile.

Ce va conține noua Lege a pensiilor

”Cu respect pentru dumneavoastră și pentru cetățenii români, experiența mi-a demonstrat că este cel mai bine să cumunici atunci când ai varianta finală. Faptul că se aruncă pe piața una sau alte variante, unul sau alte scenarii, nu face nimic bun. Noi acum suntem în lucru cu Comisia Europeană, cu cei din Banca Mondială care ne sunt experți prin contractul de asistență tehnică. După ce creionăm ceva, voi lua parteneri în această discuție pe cei de la sindicate și patronate, pentru că dacă acești oameni nu au fost luați la discuții la elaborarea PNRR, eu nu o să repet aceeași greșeală. ȘI în implementarea acestor reforme, cu siguranță ei o să-mi fie parteneri, așa cum mi-au fost și în reforma dialogului social, și cu tichetele de angajare, și cu multe altele pe care le-am avut”, a spus Marius Budăi la Digi24.

Potrivit spuselor sale, ”noi am spus foarte clar când am venit la guvernare, că plecăm din analiza Legii nr. 127. Pensiile ar fi fost recalculate și rezolvate dacă cineva nu putea, la un moment dat, Legea pensiilor în paranteze, așa cum a fost pusă și Legea salarizării din sistemul public”, a subliniat ministrul Muncii.

Dezvoltând subiectul și la postul de televiziune Antena3 CNN, Marius Budăi a negat cu vehemență ideea că viitoarele pensii vor fi mai mici decât au acum părinții noștri. ”Nu este adevărat pentru că, în continuare, politica de creșteri salariale, politica de creștere a salariului minim, împing veniturile românilor în sus. Bineînțeles că nu la un nivel care să fie neapărat mulțumitor, însă împing veniturile în sus. Asta, pe contributivitate, înseamnă și împingerea contribuțiilor în sus și înseamnă și pensii mai mari pe viitor”, a explicat Marius Budăi la Antena 3 CNN.

Cumpărarea vechimii în muncă

În ceea ce privește cumpărarea de vechime, posibilitate care, potrivit legislației în vigoare, este valabilă până la ata de 31 august 2023, ministrul Muncii a declarat că, n funcție de dinamica activității din acest an”, se va lua o decizie cu privire la o eventuală continuitate a acestei măsuri. Există două tipuri de contracte. Contracte pe care le încheiem astăzi, de exemplu, care intră în vigoare de astăzi și se derulează pe viitor și tipuri de contracte pentru a achiziționa șase ani anteriori de vechime necesari îndeplinirii stagiului minim sau stagiului standard de cotizare.

Dacă ne referim la prima speță pe care v-am prezentat-o, se vor încheia în continuare, de acum încolo, pentru că vor fi prezente probabil și pe viitor în legea pensiilor. Dacă ne referim la a doua speță, legea spune că până în 31 august, acest an, se mai pot achiziționa șase ani. Vă informez că, în a doua jumătate și chiar pe tot parcursul anului 2022, a scăzut numărul de cereri, iar măsura derulează de foarte mulți ani. Prima dată au fost cinci ani, după care s-a ridicat la 6 ani și continuăm această măsură și în acest an până la 31 august.

În funcție de dinamica activității din acest an, vom lua decizia dacă mai continuăm, dacă mai este necesar să continuăm cu această măsură sau nu. Cert este că numărul de solicitări a scăzut foarte mult”, a explicat Marius Budăi la Antena 3 CNN.