Pensie 2023: În cât timp pot fi contestate deciziile emise de casele teritoriale de pensii

Pensionarii au posibilitatea de a contesta decizia de pensionare, însă aceasta trebuie depusă într-un interval limitat de timp, după care decizia rămâne definitivă.

Dacă aţi primit decizia de pensionare şi cuantumul pensiei acordate este prea mic iar dumneavoastră ştiţi că ar fi trebuit să fi primit mai mulţi bani, aveţi posibilitatea de a contesta acest document.

Contestarea deciziilor de pensie

Art. 139 din LEGEA 127/2019.

(1) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca competenta.

(2) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii in intervalul cuprins intre data intrarii in vigoare a prezentului articol si data intrarii in vigoare a prezentei legi se contesta potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Deciziile necontestate in termenul prevazut la alin. (1) sunt definitive.

