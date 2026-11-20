20 noiembrie 2026: Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Care este programul slujbelor de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
20 noiembrie 2026: Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Care este programul slujbelor de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Credincioșii sunt invitați vineri, 20 noiembrie 2026, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, pentru a participa la slujbele rânduite în ziua Înainte-prăznuirii Intrării în Biserică a Maicii Domnului, una dintre sărbătorile importante ale calendarului bisericesc.
Ziua liturgică îi pomenește pe Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul, Sfântul Mucenic Dasie și Sfântul Ierarh Proclu, Arhiepiscopul Constantinopolului, fiind totodată un prilej de pregătire duhovnicească pentru praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, sărbătorit în fiecare an la 21 noiembrie.
Semnificația sărbătorii
Înainte-prăznuirea este ziua de pregătire liturgică și sufletească pentru praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cunoscut în tradiția populară și sub numele de Vovidenia.
Potrivit tradiției Bisericii, Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, după ce au primit-o în dar de la Dumnezeu pe fiica lor, Maria, și-au împlinit făgăduința de a o închina Domnului. Astfel, la vârsta de trei ani, Fecioara Maria a fost dusă la Templul din Ierusalim, unde a fost primită de arhiereul Zaharia și introdusă în Sfânta Sfintelor.
Evenimentul este înțeles de Biserică drept începutul pregătirii celei care avea să devină Maica Mântuitorului Iisus Hristos. Sărbătoarea evidențiază credința, ascultarea, rugăciunea și dăruirea față de Dumnezeu. Cântările liturgice din ziua înainte-prăznuirii evocă în mod deosebit gestul Sfintei Ana, care își aduce fiica la Templu, împlinindu-și făgăduința făcută înaintea lui Dumnezeu.
Programul slujbelor de vineri, 20 noiembrie 2026
La Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, programul liturgic al zilei cuprinde următoarele slujbe:
Utrenia
Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
Taina Sfântului Maslu
Vecernia mare cu Litie
Slujbele reprezintă un prilej de rugăciune și reculegere, credincioșii fiind invitați să participe la momentele liturgice ale zilei și să întâmpine în duh de credință și bucurie praznicul din 21 noiembrie 2026.
sursa: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, Basilica.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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