Arbori căzuți pe carosabil în mai multe zone din județul Alba, în urma Codului roșu de vânt puternic: Pompierii au intervenit în mai multe localități

Ca urmare a avertizării meteorologice de Cod Roșu valabile pe raza județului Alba, până în acest moment au fost înregistrate mai multe apeluri prin intermediul Numărului Unic pentru Apeluri de Urgență 112, care au vizat în principal căderi de arbori pe carosabil în mai multe zone ale județului.

​Evenimentele au fost înregistrate în localitățile și zonele Arieșeni (DN 75), Zlatna (DN 74), Poiana Ampoiului – Presaca Ampoiului (DN 74), Sohodol (DJ 750A) și Câmpeni (str. Valea Caselor).

​Pentru gestionarea operativă a situațiilor din teren și degajarea arborilor au intervenit forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, alături de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU) și echipe ale distribuitorului de energie electrică. Până la această oră, nu au fost înregistrate victime sau alte probleme deosebite.

​Echipajele operative rămân în teren și monitorizează permanent evoluția situației meteorologice, fiind pregătite să intervină în cel mai scurt timp în sprijinul populației.

​Recomandări pentru cetățeni:

* ​Evitați deplasările în aer liber și călătoriile pe drumurile afectate pe durata valabilității avertizării meteorologice.

* ​Nu parcați autoturismele în apropierea copacilor, a stâlpilor de electricitate sau a panourilor publicitare.

* ​Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și semnalați imediat orice situație de urgență la numărul 112.

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