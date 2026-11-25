Cât de puternică este „arma” usturoiului în lupta cu bolile sezonului rece

Odată cu venirea sezonului rece, când temperaturile scad, iar virozele respiratorii devin tot mai frecvente, usturoiul revine în centrul atenției. Nelipsit din bucătăria românească și prezent de generații în remediile tradiționale, acest aliment este apreciat nu doar pentru aroma sa puternică, ci și pentru compușii bioactivi pe care îi conține.

Vedeta compoziției sale este alicina, un compus sulfurat care se formează atunci când cățeii de usturoi sunt zdrobiți sau tocați. Alături de alți compuși sulfurați, aceasta este studiată pentru proprietățile sale biologice, în special cele antioxidante și antimicrobiene, demonstrate în diferite condiții de laborator.

Un sprijin pentru organism, dar nu un scut împotriva virozelor

În sezonul rece, usturoiul este adesea considerat un remediu natural împotriva răcelii și gripei. Deși cercetările au evidențiat efecte biologice interesante ale compușilor săi, dovezile clinice privind capacitatea usturoiului de a preveni sau trata infecțiile respiratorii rămân limitate. Cu alte cuvinte, consumul său poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, dar nu înlocuiește vaccinarea, tratamentele recomandate de medic sau măsurile de prevenție.

Cum păstrăm beneficiile usturoiului?

Un detaliu important ține de modul de consum. Zdrobirea sau tocarea usturoiului și lăsarea lui câteva minute înainte de preparare favorizează formarea alicinei. Expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate reduce însă cantitatea unor compuși activi. De aceea, adăugarea usturoiului crud sau spre finalul preparării poate fi o alegere inspirată.

În plus, usturoiul aduce în alimentație vitamine, minerale și fibre, fiind un ingredient valoros într-un regim alimentar variat.

Atenție, însă, la excese!

Consumat în cantități alimentare obișnuite, usturoiul este, în general, bine tolerat. În schimb, cantitățile mari și suplimentele concentrate pot provoca disconfort digestiv și pot crește riscul de sângerare, mai ales în asociere cu medicamente anticoagulante sau antiagregante. Persoanele aflate sub tratament medicamentos ar trebui să ceară sfatul medicului înainte de a utiliza suplimente cu usturoi.

Un obicei sănătos, nu un leac miraculos

Usturoiul merită să rămână în meniul sezonului rece, fie că îl folosim în supe, ciorbe, salate sau preparate tradiționale. Compușii săi sulfurați îl transformă într-un aliment de interes pentru cercetarea științifică, însă beneficiile trebuie privite realist.

În definitiv, nu există un aliment-minune care să ne ferească de toate bolile iernii. Există însă obiceiuri sănătoase, iar o alimentație echilibrată, somnul suficient, mișcarea și igiena corespunzătoare rămân aliații de bază ai organismului în sezonul virozelor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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