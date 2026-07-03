VIDEO | Fraudă la Bacalaureat: Patru bărbați din Alba și unul din Sibiu, reținuți pentru divulgarea subiectelor la examen

Fraudă la Bacalaureat: Patru bărbați din Alba și unul din Sibiu, reținuți pentru divulgarea subiectelor la examen

Patru bărbați din Alba și unul din Sibiu au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar cu privire la suspiciuni de divulgare de informații nepublice în scopul fraudării examenelor de Bacalaureat.

Modul de operare

Pe baza probelor administrate, organele de urmărire penală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 5 suspecți, pentru comiterea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat, constând în suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2023–2026, aceștia au creat și consolidat o rețea de persoane, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat de către zeci de candidați, la fiecare sesiune organizată în vederea susținerii examenului, pentru obținerea unor sume de bani.

Astfel, unii candidați filmau subiectele în sălile de examen și le transmiteau imediat după începerea probelor prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane, iar suspecții le transmiteau unor persoane care dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată. Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj.

47 – locații percheziționate

5 – județe: Alba, Arad, Bihor, Cluj, Sibiu

5 – suspecți reținuți pentru 24 de ore

03.07.2026 – data operațiunii

Măsuri dispuse

Reținerea, pe o durată de 24 de ore, a celor 5 suspecți de sex masculin (4 din județul Alba, 1 din județul Sibiu).

Desfășurarea operațiunii

În cursul zilei de 03.07.2026, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza județelor Alba (31), Arad (2), Bihor (3), Cluj (10) și Sibiu (1), la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială.

Perchezițiile s-au desfășurat cu sprijinul organelor de poliție din județele Alba (Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase și Serviciul pentru Acțiuni Speciale), Arad, Hunedoara, Bihor, Cluj și Sibiu, precum și al grupărilor de jandarmi din județele Alba și Cluj.

La data de 03.07.2026, organul de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Alba a dispus reținerea pe o durată de 24 de ore a celor 5 suspecți.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, menționăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că efectuarea perchezițiilor domiciliare și luarea măsurilor preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului și prevenirea săvârșirii unor alte infracțiuni, iar aceste acte și măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

sursa: Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba

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