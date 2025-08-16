Partidă de verificare, SCM Zalău – SCM Unirea Alba Iulia 2-0 (2-0) | „Alb-negrii”, înfrângere într-un moment aniversar, la 101 ani de la înființare

Într-o partidă de verificare, SCM Zalău – SCM Unirea Alba Iulia, scor 2-o (1-0) „Alb-negrii”, înfrângere într-un moment aniversar, la 101 ani de la înființare

CSM Unirea Alba Iulia a pierdut primul amical al verii, scor 0-2 (0-1), cu SCM Zalău, formația care astfel și-a luat revanșa după eșecul cu același scor, de pe „Cetate”, din urmă cu o săptămână, înfrângere la același scor

Următorul amical este cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, miercuri, 20 august

