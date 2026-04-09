Părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică: Proiect de lege adoptat

Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, 8 aprilie 2026 în calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede că părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică.

„Proiectul de lege pe care l-am iniţiat, adoptat azi în Camera decizională, prin care părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică, nu s-a născut într-un birou. Este rezultatul dezbaterilor şi discuţiilor pe care le-am avut la Sibiu cu părinţi care duc zilnic o luptă nevăzută şi cu specialişti care ştiu cât de mult contează sprijinul real”, a transmis deputatul PNL Raluca Turcan.

„Mă bucur că vocea oamenilor, a sibienilor ajunge acolo unde trebuie, adică în decizia publică. Este un proiect care a primit aviz favorabil din partea Ministerului Sănătăţii şi a fost votat aproape în unanimitate în Camera Deputaţilor (doar două abţineri). Un semn că, atunci când vorbim despre lucruri cu adevărat importante, putem lăsa diferenţele deoparte. Mulţumesc colegilor deputaţi pentru votul de azi!”, a subliniat Raluca Turcan.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.95/2006, în sensul introducerii unor măsuri de sprijin psihologic destinate părinţilor şi tutorilor legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist, în mod gratuit, prin decontarea integrală a acestor servicii din fondurile sistemului de asigurări sociale de sănătate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ) – marcarea Zilei Internaționale de Conștintizare a Autismului 2026 la Alba Iulia

