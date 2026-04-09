Actualitate

Părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică: Proiect de lege adoptat

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, 8 aprilie 2026 în calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede că părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică.

„Proiectul de lege pe care l-am iniţiat, adoptat azi în Camera decizională, prin care părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică, nu s-a născut într-un birou. Este rezultatul dezbaterilor şi discuţiilor pe care le-am avut la Sibiu cu părinţi care duc zilnic o luptă nevăzută şi cu specialişti care ştiu cât de mult contează sprijinul real”, a transmis deputatul PNL Raluca Turcan.

„Mă bucur că vocea oamenilor, a sibienilor ajunge acolo unde trebuie, adică în decizia publică. Este un proiect care a primit aviz favorabil din partea Ministerului Sănătăţii şi a fost votat aproape în unanimitate în Camera Deputaţilor (doar două abţineri). Un semn că, atunci când vorbim despre lucruri cu adevărat importante, putem lăsa diferenţele deoparte. Mulţumesc colegilor deputaţi pentru votul de azi!”, a subliniat Raluca Turcan.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.95/2006, în sensul introducerii unor măsuri de  sprijin psihologic destinate părinţilor şi tutorilor legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist, în mod gratuit, prin decontarea integrală a acestor servicii din fondurile sistemului de asigurări sociale de sănătate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ) – marcarea Zilei Internaționale de Conștintizare a Autismului 2026 la Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

1,8 tone de de produse retrase din comercializare înainte de Paște 2026: Amenzi de 2 milioane de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANSVSA

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

9 aprilie 2026

De

1,8 tone de de produse retrase din comercializare înainte de Paște 2026: Amenzi de 2 milioane de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANSVSA ANSVSA a intensificat controalele înaintea Paștelui. În doar o săptămână inspectorii au verificat peste 4.200 de unități din toată țara, aplicând sute de sancțiuni. Mai mult decât atât, au retras aproximativ […]

Citește mai mult

Actualitate

9-11 aprilie 2026 | Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare în România înaintea Paștelui Ortodox 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

9 aprilie 2026

De

9-11 aprilie 2026 | Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare în România înaintea Paștelui Ortodox 2026 Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, 9 aprilie 2026 o informare meteo de vreme severă valabilă până sâmbătă, 11 aprilie 2026 în toată România.  Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, […]

Citește mai mult

Actualitate

Avertisment DNSC: GRU exploatează routere vulnerabile pentru a fura informații sensibile

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

9 aprilie 2026

De

Avertisment DNSC: GRU exploatează routere vulnerabile pentru a fura informații sensibile Actori cibernetici afiliați serviciului militar de informații al Rusiei exploatează, la nivel global, routere vulnerabile pentru a intercepta și fura informații sensibile din domeniile militar, guvernamental și al infrastructurii critice, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), după o alertă lansată de FBI, NSA […]

Citește mai mult