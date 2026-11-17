Parada militară de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia: Pregătiri în ritm accelerat pentru manifestările de Ziua Națională. Au fost contractate serviciile de sonorizare
Parada militară de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia: Pregătiri în ritm accelerat pentru manifestările de Ziua Națională. Au fost contractate serviciile de sonorizare
Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, a făcut, marți, 17 noiembrie 2026m o achiziție directă pentru servicii de sonorizare destinate manifestărilor de Ziua Națională a României. Valoarea contractului este de 40.000 de lei (aproximativ 7.481 de euro), fără TVA, iar serviciile urmează să fie prestate de o firmă locală.
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Trei momente, trei locații
Evenimentele de celebrare a Zilei Naționale se vor desfășura în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2026, la Monumentul Unirii și în Piața Iuliu Maniu, precum și pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, în cazul paradei militare. Prestatorul va trebui să asigure sonorizarea pentru trei momente:
*Ceremonialul militar de depunere de coroane, la statuia lui Iuliu Maniu, pe 30 noiembrie, 2026 ora 10:15;
*Citirea rezoluțiunii Adunării Naționale de la Alba Iulia și Rugăciunea de mulțumire, la Monumentul Unirii, pe 1 decembrie 2026, ora 13:00;
*Defilarea militară, pe 1 decembrie 2026, între orele 13:00 și 16:00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.
Pentru defilare, instalația trebuie să fie disponibilă și funcțională încă din 29 noiembrie 2026. Sonorizarea va include distribuția sunetului pe traseul defilării, captarea sunetului de la muzica militară, doi speakeri și alimentare trifazică. Pentru celelalte două ceremonii sunt cerute boxe active, mixer, microfon pentru speaker și player de sunet.
Cerințe tehnice
În caietul de sarcini a fost prevăzut un sistem complet de echipamente audio, capabil să distribuie uniform sunetul pe o distanță de cel puțin 100 de metri liniari, păstrând inteligibilitatea în zona destinată publicului.
Printre echipamentele solicitate se numără:
*un mixer audio digital cu minimum 32 de canale și două unități stagebox digitale;
*patru sisteme profesionale de sonorizare, de minimum 8.000 W RMS fiecare, și patru incinte acustice active cu difuzoare de 15″ și minimum 1.500 W;
*o structură modulară tip Layher (sau echivalent) de 6 × 4 m, ridicată la 1,5 m, cu scară de acces și balustrade de protecție, plus patru elevatoare mecanice pentru susținerea incintelor;
*două sisteme de microfonie wireless digitală și două microfoane cu fir, de tip Shure Beta 58 sau echivalent, cu stative tip girafă;
*infrastructura de alimentare electrică și cablaj: tablouri de distribuție trifazice, cabluri de 63 A/32 A și 16 A, prelungitoare, cabluri CAT6 de 70 m, cabluri multicore analogice și cabluri audio balansate cu conectori XLR.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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