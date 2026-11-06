Parada militară de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia: Autoritățile au început pregătirile pentru Ziua Națională a României
Parada militară de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia: Autoritățile au început pregătirile pentru Ziua Națională a României
Alba Iulia se pregătește pentru sărbătoarea Zilei Naționale a României. Autoritățile locale și județene, alături de reprezentanții structurilor militare și ai instituțiilor implicate, au început pregătirile pentru manifestările care vor avea loc la 1 Decembrie 2026, în Cetatea Marii Uniri.
Prima conferință de planificare a evenimentelor a avut loc joi, 5 noiembrie 2026 la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, în prezența prefectului județului Alba, Corneliu Mureșan, a primarului municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, și a generalului de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, locțiitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.
În cadrul întâlnirii au fost analizate principalele aspecte organizatorice, de la desfășurarea ceremoniilor militare și religioase până la măsurile de ordine și siguranță publică și logistica necesară pentru buna desfășurare a manifestărilor.
Potrivit reprezentanților Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, pregătirile au ca obiectiv organizarea unor evenimente care să marcheze așa cum se cuvine unul dintre cele mai importante momente din istoria României.
„Ne pregătim să celebrăm această zi cu onoare, solemnitate și recunoștință față de cei care au făcut posibilă România de astăzi!”, au transmis reprezentanții Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.
Ziua de 1 Decembrie are o semnificație aparte pentru Alba Iulia, orașul în care, la 1 Decembrie 1918, peste 100.000 de români au participat la Marea Adunare Națională, moment care a consfințit Unirea Transilvaniei cu România.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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