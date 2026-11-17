La Aiud se instalează un patinoar uriaș, de 450 de metri pătrați: Va fi principala atracție a Târgului de Crăciun 2026. Când e programată deschiderea Pregătirile pentru Târgul de Crăciun de la Aiud au intrat într-o nouă etapă. Se lucrează la amenajarea unui patinoar de uria;, care va deveni principala atracție a ediției din acest […]