Foto | Secția de dans a clubului municipal CSM Unirea Alba Iulia, performanțe spectaculoase în Cehia la competiția internațională „WDSF Fortuna Open Zlín 2026”: Rezultatele obținute
Secția de dans a clubului municipal CSM Unirea Alba Iulia, performanțe spectaculoase în Cehia la competiția internațională „WDSF Fortuna Open Zlín 2026”: Rezultatele obținute
Competiția internațională „WDSF Fortuna Open Zlín 2026”, organizată în orașul Zlín, din Cehia, a avut loc weekendul trecut. Secția de dans a clubului municipal CSM Unirea Alba Iulia a reușit performanțe spectaculoase în cadrul concursului.
,,Încă un weekend de mare succes pentru toți sportivii albaiulieni! Secția de dans a clubului municipal CSM Unirea are cu ce se mândri! Așa cum v-am obișnuit, rezultatele au fost extraordinare, atât pe plan național, cât și pe plan extern!”, au transmis reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia.
Ce rezultate au obținut sportivii din Alba:
Lukas Orzeiu și Maya Urs – dublă performanță
- Locul 2 din 35 de perechi la WDSF Youth Latino, din nou un loc onorabil la o categorie superioară vârstei lor.
- Locul 1 din 33 de perechi la WDSF Junior 2 Latino.
Flavius Giosan și Maria Dobra
- Locul 7 din 35 de perechi, la un pas de finala WDSF Youth Latino.
- Locul 11, semifinală la cea mai dificilă categorie din concurs, WDSF International Adult Latino.
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