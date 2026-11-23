Un tânăr de 20 de ani a fost amendat cu 50.000 de ron și lăsat fără carnet pentru 1.680 de zile, aproximativ un an și jumătate, după ce a fugit de poliție și a făcut accident în județul Cluj.

,,Când te crezi în **GTA VI**, dar încă nu ți-ai făcut update-urile la realitate… Un tânăr de 20 de ani a confundat șoseaua cu un server de GTA: a fugit de poliție, a apăsat prea tare pe accelerație și a ajuns să facă accident. Doar că, spre deosebire de joc, aici nu există buton de „Restart” și nici vieți suplimentare.”, scrie IPJ Cluj într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare.

Astfel, tânărul a primit 45 de sancțiuni, 50.000 ron amenzi aplicate și 1.680 de zile fără carnet.

Secțiune Știri sub articolul principal