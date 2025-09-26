Numele OLX România și epantofi folosite de atacatori pentru a fura datele. Avertismentul transmis de DNSC
Numele OLX România și epanatofi folosite de atacatori pentru a fura datele românilor. Avertismentul transmis de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică
Un avertisment a fost transmis de către Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică care explică că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi.
Mai mult decât atât, imaginea unor persoane publice sunt folosite pentru a promova ,,oportunități de caștiguri”, care în realitate nu există.
,,Scopul lor este acelaşi: să colecteze datele de card şi să obţină plăţi frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranţă”, au transmis specialiştii.
Recomandările făcute:
- Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe reţele sociale sau în comentarii.
- Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online.
- Adresele „.ro” sau „.com” pot fi imitate prin mici variaţii (ex: epantofi.online).
- Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.
- Foloseşte un antivirus actualizat şi activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.
- Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul de sesizare pe pnrisc.dnsc.ro
DNSC a avertizat recent si asupra unei serii de atacuri cibernetice direcţionate către CECCAR.
,,În ultima perioadă, atacurile cibernetice care vizează organizaţii profesionale au devenit tot mai complexe, folosind metode precum compromiterea conturilor de social media, transmiterea de mesaje frauduloase şi crearea de site-uri false ce imită surse legitime”, au transmis specialiştii.
În plus, sunt folosite imagini cu persoane publice din România ce promovează o aşa-zisă ”oportunitate de investiţie” cu promisiunea unor câştiguri miraculoase.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
27 septembrie 2025 | PROTEST MASIV al finanțiștilor, în fața ministerului de resort: Care sunt revendicările
PROTEST MASIV al finanțiștilor, în fața ministerului de resort: Care sunt revendicările Sindicaliştii din finanţe, membri ai SindFISC, vor organiza un protest, sâmbătă, 27 septembrie 2025, între orele 10.00 și 12.00, în faţa sediului Ministerului Finanţelor. Ei au zece revendicări, printre care finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi, normarea realistă a […]
VIDEO | Peste 40 de PERCHEZIȚII în județul Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din Alba. 8 persoane reținute și 42 audiate într-un dosar de tăieri ilegale de lemne
Peste 40 de PERCHEZIȚII în județul Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din Alba. 8 persoane reținute și 42 audiate într-un dosar de tăieri ilegale de lemne Peste 40 de PERCHEZIȚII au fost efectuate joi în județul Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din Alba. 8 persoane au fost reținute și 42 audiate într-un dosar de tăieri ilegale de […]
A fost REȚINUT minorul de 17 ani care a trimis mesaje de amenințare către instituții din țară, inclusiv la Alba Iulia. Complice – o adolescentă de 14 ani
A fost REȚINUT minorul de 17 ani care a trimis mesaje de amenințare către instituții din țară, inclusiv la Alba Iulia. O fată de 14 ani l-ar fi ajutat Un val de panică a fost provocat în mai multe județe după ce mai multe școli, spitale și alte instituții din România au primit mesaje de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
27 septembrie 2025 | PROTEST MASIV al finanțiștilor, în fața ministerului de resort: Care sunt revendicările
PROTEST MASIV al finanțiștilor, în fața ministerului de resort: Care sunt revendicările Sindicaliştii din finanţe, membri ai SindFISC, vor organiza...
Numele OLX România și epantofi folosite de atacatori pentru a fura datele. Avertismentul transmis de DNSC
Numele OLX România și epanatofi folosite de atacatori pentru a fura datele românilor. Avertismentul transmis de Directoratul Naţional de Securitate...
Știrea Zilei
29 septembrie | PROTESTE ale studenților și la Alba Iulia. Studenții se alătură manifestațiilor din țară împotriva Legii Bolojan
PROTESTE ale studenților și la Alba Iulia. Studenții se alătură manifestațiilor din țară împotriva Legii Bolojan Studenții vor ieși în...
VIDEO | Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciare la Penitenciarul Aiud, DUBLU CAMPION EUROPEAN la Brazilian Jiu-jitsu: A învins doi adversari cu centuri negre
Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciare la Penitenciarul Aiud, DUBLU CAMPION EUROPEAN la Brazilian Jiu-jitsu Bogdan Dobrescu, polițist de peniteniciare la...
Curier Județean
27 septembrie – 19 octombrie | Invazie de jucării la Alba Mall! Tombolă, cadouri și surprize cu ocazia împlinirii a 18-a ani de la deschidere
Invazie de jucării la Alba Mall! Tombolă, cadouri și surprize cu ocazia împlinirii a 18-a ani de la deschidere Începând...
1 octombrie | Film maghiar cu intrare liberă, în cadrul proiectului „ESTE Filmul de Miercuri”, la Palatul Cultural din Blaj
1 octombrie | Film maghiar cu intrare liberă, în cadrul proiectului „ESTE Filmul de Miercuri”, în Blaj ESTE Filmul de...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
26 septembrie – Ziua Limbilor Europei. Se sărbătorește în toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei
26 septembrie – Ziua Limbilor Europei. Se sărbătorește în toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei Ziua Limbilor...
26 septembrie – Ziua Mondială a Munților Carpați. Aproape o treime din suprafața țării este ocupată de munții Carpați
26 septembrie – Ziua Mondială a Munților Carpați. Aproape o treime din suprafața țării este ocupată de munții Carpați Pe...