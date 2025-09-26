Numele OLX România și epantofi folosite de atacatori pentru a fura datele. Avertismentul transmis de DNSC

Un avertisment a fost transmis de către Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică care explică că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi.

Mai mult decât atât, imaginea unor persoane publice sunt folosite pentru a promova ,,oportunități de caștiguri”, care în realitate nu există.

,,Scopul lor este acelaşi: să colecteze datele de card şi să obţină plăţi frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranţă”, au transmis specialiştii.

Recomandările făcute:

Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe reţele sociale sau în comentarii.

Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online.

Adresele „.ro” sau „.com” pot fi imitate prin mici variaţii (ex: epantofi.online).

Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.

Foloseşte un antivirus actualizat şi activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.

Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul de sesizare pe pnrisc.dnsc.ro

DNSC a avertizat recent si asupra unei serii de atacuri cibernetice direcţionate către CECCAR.

,,În ultima perioadă, atacurile cibernetice care vizează organizaţii profesionale au devenit tot mai complexe, folosind metode precum compromiterea conturilor de social media, transmiterea de mesaje frauduloase şi crearea de site-uri false ce imită surse legitime”, au transmis specialiştii.

În plus, sunt folosite imagini cu persoane publice din România ce promovează o aşa-zisă ”oportunitate de investiţie” cu promisiunea unor câştiguri miraculoase.

