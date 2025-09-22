O nouă tentativă de fraudă a apărut pe rețelele de socializare. Avertismentul transmis de DNSC

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă propagată prin mesaje pe platformele de social media.

O nouă tentativă de fraudă în care victimele primesc aparent mesaje oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate se răspândește rapid, potrivit Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.

,,A fost semnalată o nouă tentativă de fraudă propagată prin reţelele de social media, în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate. În realitate, formularul transmis victimei este unul fals care redirecţionează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori, cu scopul deturnării şi folosirii acesteia pentru propagarea unor alte tentative de fraudă în viitor”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a DNSC.

Specialiştii DNSC au pregătit o serie de recomandări pentru siguranţa utilizatorilor de Internet: evită să accesezi linkuri din mesaje suspecte, mai ales de la persoane necunoscute; dacă ai nelămuriri legate de contul tău, intră direct pe site-ul oficial al reţelei de socializare, nu prin linkuri primite; nu divulga niciodată parole, coduri OTP sau alte informaţii de autentificare prin formulare dubioase; raportează orice conţinut suspect către DNSC la https://pnrisc.dnsc.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI