Nume derivate din Dumitru care se sărbătoresc de Sfântul Dumitru 2026
Nume derivate din Dumitru care se sărbătoresc de Sfântul Dumitru 2026
Sfântul Dumitru se sărbătoreşte pe 26 şi 27 octombrie, zi în care mulţi români îşi serbează onomastica. Creştinii îl cinstesc pe Sfântul Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, dar și pe Sf Dimitrie cel Nou.
De Sfântul Dumitru, 331.485 de români îţi serbează ziua de nume, potrivit unui raport al M.A.I. Dintre sărbătoriţii de Sf. Dumitru, 43.919 sunt femei, iar 287.566 bărbaţi.
Printre numele sărbătorite de Sf. Dumitru se numără Dumitru, Dimitri, Mitică, Dimitrie, Dumitrache, Mitru, Mitrea, Mitrache, Dimitrica, Mitu, Dima, Dumitrica, Dumitra, Demetra, Dumitrița, Dumitrana, Mita, Mița, Dumitrina și Mimi.
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Dumitru. Cui trebuie să îi spui ”la mulți ani”!
În 26 octombrie creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Dumitru. Originea numelui său este grecească și amintește de vechea zeiță Demeter.
Creștinismul a impus numele masculin Demetrios, explicat uneori ca simplificare a lui demometer, “maica poporului”, pronunțat în neogreacă Dimomitir.
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Iata derivate și diminutive ale numelui Dumitru și deci ale tuturor celor pe care îi sărbătorim în această:
Nume de barbati derivate din Dumitru: Dumitru, Dimitri, Mitica, Dimitrie, Dumitrache, Mitru, Mitrea, Mitache, Dimitrica, Mitu, Dima.
Nume de femei care sunt sarbatorite: Dumitrica, Dumitra, Demetra, Dumitrita, Demetra, Dumitrana, Mita, Dumitriţa, Mimi.
Semnificația numelui Dumitru
Numele Dumitru- Dumitra și popularul prenume Mitică își au originea în grecescul Demetrios, provenit din Demeter sau Demetra, zeița greacă a agriculturii și fertilitășii. Numele Demeter este compus din sintagmele grecești “De”- pământ și “Meter”- mamă, Demetrios însemnând “iubitor al pământului” sau “dedicat, devotat, credincios lui Demeter.
De ce este sărăbătorit Sfântul Dumitru
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a văzut lumina zilei în cetatea Solun, Tesalonicul de astăzi. Crescut în tradiţia religiei creştine de către tatăl sau, Dimitrie i-a urmat acestuia ca guvernator al cetăţii, ocazie cu care şi-a afirmat, în mod public, convingerile religioase. Întrucât nu a cedat presiunilor împăratului roman Maximilian de a renunţa la credinţa creştină, ci , dimpotrivă, i-a încurajat şi pe alţi creştini să îşi declare convingerile religioase, el a fost ucis în ziua de 26 octombrie 304, de către soldaţii împăratului.
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Deasupra mormântului în care a fost adus în secret trupul lui Dimitrie a fost ridicată apoi o mică biserica, un locaş creştin care a prilejuit numeroase minuni, mai ales de vindecare.
Leontie, unul dintre oamenii lecuiţi acolo, a început construirea unei mari biserici deasupra mormântului lui Dimitrie, ocazie cu care au ieşit la iveală moaştele neputrezite ale acestuia şi s-a constatat că din ele se revarsă un mir cu o aromă plăcută simţirii. Leontie a cinstit trupul neputrezit al Sfântului Dimitrie, aşezându-l într-o raclă împodobită cu aur şi pietre preţioase şi a luat cu sine în regiunea sa de baştină, giulgiul însângerat al sfântului, giulgiu care a dat prilejul unei noi minun, vindecarea conducătorului cetăţii Iliric.
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Biserica din Tesalonic în care odihneşte trupul Sfântului Dimitrie a ajuns vestită datorită nenumăratelor minuni înfăptuite sub acoperişul ei. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a devenit, în timp, patronului oraşului Tesalonic , fiindu-i atribuite salvarea locuitorilor de la molime şi invazii.
Sfântul Dumitru este sărbătorit că patron al vitelor , el fiind considerat că stăpân peste jumătatea de an care cuprinde anotimpul rece , cealaltă jumătate fiind vegheată de către Sfântul Gheorghe.
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