Nume care se sărbătoresc de Sfântul Daniel. Viața Sf Daniel și semnificația numelui

Mesaje de Sfântul Daniel. Urări și felicitari pe care poți trimite prin SMS de Sf. Daniel. La mulți ani Daniel/Daniela !

La data de 17 decembrie este sărbătorit Sfântul Daniel. Numele Prorocului Daniel înseamnă „Domnul este Judecătorul meu” sau „Domnul judecă”.

La mulţi ani, Daniel! Să trăieşti cu numele şi să ai parte de tot ce-ţi doreşti!

Este minunat sa stii ca cineva te place, cineva se gandeste la tine, cineva are nevoie de tine…dar e si mai minunat sa stii ca exista cineva care nu-ti uita niciodata ziua de nume. La Multi Ani!

Felicitari dragul meu cu ocazia aceastei zile. Iti urez sa fii mereu sanatos, energic si plin de bucurie. La multi ani!

Fie ca aceasta zi sa-ti dechida poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu sa-ti dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, sanatate, impliniri si multa iubire! La multi ani!

Azi e ziua ta, bucură-te din plin de ea! La mulţi ani!

Azi e ziua ta, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Sa fii cuminte si sa asculti de prietenii tai, pentru ca noi iti dorim numai bine, fericire si sa ai parte de toata fericirea din lume! La mulţi ani!

Îţi doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorinţele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viaţă. La Mulţi Ani!

Azi, de ziua numelui, iti urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iti doresti. La multi ani!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate şi fericire. Să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Ca o lumina calda ai aparut in calea mea, ai intrat in viata mea si mi-ai aratat cum sa fiu un om mai bun, mai bland si mai intelegator. Multumesc ca ma calauzesti si ca ai grija de mine! La mulţi ani fericiţi, Dana!

Imi luminezi intreaga zi cu zambetul tau si imi luminezi viata cu bunatatea si felul tau frumos de a fi. As vrea sa imi fii aproape mereu, cum ai fost si pana acum, si sa ma bucur in fiecare zi de puritatea si caldura sufletului tau. La mulţi ani fericiţi!

Fie ca din aceasta zi sfanta, in drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. Multa sanatate! La multi ani!

Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La multi ani!

As vrea sa fii aproape mereu, cum ai fost si pana acum, si sa ma bucur in fiecare zi de puritatea si caldura sufletului tau. La mulţi ani, Daniela!

Fie ca această zi să-ţi dechidă poarta unui viitor plin de succese. La mulţi ani!

La Multi Ani, Daniel! Sper sa se sparga conducta fericirii pe strada vietii tale.

Cu ocazia sarbatoririi numelui primiti un calduros „La multi ani”, multa sanatate multe realizari si tot ce va doriti langa cei dragi.

La multi ani cu fericire,

Împacare sufleteasca,

Flori, iubire,

Sanatatea să te paleasca

Prietenii sa nu te uite

Şi sa ai bucurii multe!

Felicitari, dragul meu, cu ocazia aceastei zile! Iti urez sa fii mereu sanatos, energic si plin de bucurie. La multi ani!

La Multi Ani! Viata sa iti fie frumoasa si colorata, ca un buchet de trandafiri!

Cu ocazia zilei sfintisorului tau, iti doresc o ora de liniste, o zi senina, o saptamana de bucurii, o luna de impliniri, un an de prosperitate, un veac de sanatate, fericire si iubire. La multi ani!

Tot ce-ti doresti, tot ce-ti lipseste si-ti foloseste, sanatate, prieteni adevarati, copii sanatosi si multa bucurie!

La multi ani si Sfantul Proroc Daniel sa te calauzeasca mereu!

Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului sa ai parte numai de impliniri, satisfactii si multa sanatate. La multi ani!

Cine a fost Sfântul Proroc Daniel

Sfântul Proroc Daniel s-a nascut din semintia lui Iuda, semintie imparateasca. A trait cu 460 de ani inainte de Hristos. Cand Ierusalimul a fost cucerit de imparatul babilonean Nabucodonosor, Daniel si tinerii Anania, Azaria si Misail au fost luati robi. Datorita intelepciunii sale, Daniel este chemat de catre Nabucodonosor la palatul sau, impreuna cu cei trei tineri. Refuza sa se hraneasca din bucatele imparatului si ii descopera acestuia ca printr-o alta hrana (doar seminte si apa) se pot arata mai frumosi la chip decat cei ce se hraneau din masa imparatului. A talcuit visele lui Nabucodonosor, vise pe care niciun vrajitor de la palatul acestuia nu a reusit sa le explice.

Pentru ca nu s-au inchinat unei statui a imparatului, cei trei tineri au fost aruncati intr-un cuptor incins. Datorita credintei lor, Dumnezeu va preface focul in roua. Motivul pentru care nu a fost aruncat si Daniel a fost acela ca el primise numele Baltazar de la Asfanez, conducatorul eunucilor de la palatul lui Nabucodonosor, iar la babilonieni numele acesta era de o mare cinste, caci era nume de dumnezeu.

Refuza sa se inchine idolilor si este aruncat intr-o gropa cu lei, in vremea imparatului Darie, din care va iesi nevatamat. In urma acestei minuni, imparatul Darie a scris la toate popoarele: „Pacea voastra sa se inmulteasca. De mine s-a dat aceasta porunca in tot pamantul imparatiei mele, ca fiecare sa se cutremure si sa se teama de Dumnezeul lui Daniil, pentru ca Acela este Dumnezeul cel viu, Care este in veci si imparatia Lui nu se va strica si stapanirea Lui indelung stapaneste, sprijineste si izbaveste. Apoi face semne si minuni in cer si pe pamant, caci a izbavit pe Daniel din gurile leilor”. Mai tarziu va fi aruncat pentru a doua oara intr-o groapa cu lei din cauza credintei in Dumnezeul Cel Viu, dar si de aceasta data va iesi nevatamat.

Daniel si cei trei tineri au murit in vremea imparatului Atic. Din Sinaxar aflam ca la Invierea lui Hristos, au inviat si acestia si s-au aratat multora, potrivit crestinortodox.ro.

Daniel insemna, în ebraică, „Dumnezeu este judecatorul meu”.