Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Plângerea prealabilă formulată de actualul operator, STP, repinsă în Consiliul Local: „Nu pot interveni în hotărâri care țin de autonomia locală”
Consiliul Local Alba Iulia, întrunit în ședință extraordinară miercuri, 15 aprilie 2026, a respins plângerea prealabilă formulată de Societatea de Transport Public (STP) S.A. împotriva Hotărârii nr. 31/17.02.2026 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind necesitatea și declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL, noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia.
Prin plângerea prealabilă formulată de Societatea de Transport Public (STP) S.A., înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia în 23 aprilie 2026, s-a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.31/2026 privind privind necesitatea și declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății Comerciale ”Alba Iulia Transport Local SRL”.
„Nu pot interveni în hotărâri care țin de autonomia locală”, a subliniat primarul Gabriel Pleșa referitor la plângerea prealabilă formulată de actualul operator de transport.
„Noi, în Consiliul Local, decidem asupra acestor lucruri. Nu este vorba în ceea ce întreprindem noi (n.a. prin înființarea Societății Comerciale ”Alba Iulia Transport Local SRL și etapele care au urmat) de concurență. Acttivitatea noii societăți va începe după încheierea actualului contract cu privire la efectuarea transportului local. Am mai discutat aceste lucruri…
Categoric plângerea prealabilă trebuie respinsă ca neîntemeiată. Sigur, actualul operator încearcă ceva, dar noi trebuie să procedăm conform legii”, a mai afirmat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
