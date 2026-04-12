Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Plângere prealabilă a STP împotriva hotărârii de declanșare a producerii de selecție și nominalizare a administratorilor. De ce ce propune respingerea acesteia
Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de miercuri, 15 aprilie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind espingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii nr. 31/17.02.2026 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind necesitatea și declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL, noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia.
Prin plângerea prealabilă formulată de Societatea de Transport Public (STP) S.A., înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.35712/23.03.2026, se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.31/2026 privind privind necesitatea și declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății Comerciale ”Alba Iulia Transport Local SRL” pentru motivele invocate în plângere.
„Întrucât Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este autoritatea publică tutelară a societății, iar în exercitarea atribuţiilor care îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, prin HCL nr. 31/2026 a fost aprobată necesitatea și declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății Comerciale ”Alba Iulia Transport Local” Srl.
Procedura de selecţie a administratorilor se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanşare a procedurii de selecţie a unui candidat şi încheierea contractului de mandat cu candidatul ales.
HCL 31/2026 este un prim pas în etapele procedurii de selecție a administratorilor societății, așa cum sunt prevăzute de OUG 109/2011 și HGR nr. 639/2023.
Mai mult, în acest sens au fost adoptate și alte hotărâri ale consiliului local, respectiv HCL 56/2026 privind constituirea Comisiei de selecţie şi nominalizare a celor 3(trei) administratori ai societății comerciale ”Alba Iulia Transport Local SRL” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei de selecţie şi nominalizare și HCL 102/2026 privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție și a Scrisorii de așteptări pentru procedura de selecție a administratorilor Societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL”, se arată în raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Monitorizare, Transport, liberă inițiativă din cadrul Primăriei Alba Iulia.
„În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local
ART. 196 Tipurile de acte administrative
(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:
a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri;
b) primarul şi preşedintele consiliului judeţean emit dispoziţii.
(2) În organizarea executării sau executării în concret a legii, autorităţile deliberative şi cele executive adoptă, emit sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.””
Urmare a HCL nr. 363/26.11.2025 privind înființarea Societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL și a HCL nr.. 395/09.12.2025 privind modificarea și completarea statutului Societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL , în data de 18.12.2025 a fost înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului societatea mai sus menționată.
Art. 3 din HCL 363/2025 prevede următoarele:
”Art.3 (1) Consiliul Local al municipiului Alba Iulia va îndeplini atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru adunarea generală a asociaților.
(2) În cazul societății nou-înfiinţate, prin actul administrativ de constituire vor fi desemnaţi administratorii societăţii, care trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime, prevăzute la art. 28 alin. (3) din OUG 109/2011. Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către adunarea generală a acţionarilor, a administratorilor selectaţi potrivit procedurii de selecţie şi nominalizare prevăzute de OUG 109/2011.
(3) În termen de 2 luni de la data înmatriculării societăţii la registrul comerţului, autoritatea publică tutelară va declanşa procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor, potrivit OUG 109/2011.”
Autoritatea publică tutelară a societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL este Consiliul Local al municipiului Alba Iulia.
De asemenea, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor:
”Art.28 (6^1) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăţi cu răspundere limitată, numărul administratorilor este de 3, dintre care cel mult unul poate fi funcţionar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Administratorilor acestor societăţi li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1), (3) şi (6) – (8). Toate referirile din prezenta ordonanţă de urgenţă la consiliu de administraţie vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acţionarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaţilor.
Art. 29^5 (3) În termen de 2 luni de la data înmatriculării societăţii la registrul comerţului, autoritatea publică tutelară va declanşa procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.”
Referitor la acest fapt, anexa 1 la HGR Nr. 639/2023 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prevede următoarele:
”Iniţierea şi organizarea procedurii de selecţie. Constituirea comisiei de selecţie şi nominalizare. Elaborarea planului de selecţie
ART. 2(1) Procedura de selecţie în cazul întreprinderilor publice se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanţă corporativă ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE.
(2) Comunicarea dintre comisia de selecţie şi nominalizare şi candidaţi se realizează prin
mijloace electronice.
ART. 3 (1) Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe cu minimum 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu:
a) în cazul regiilor autonome, la data la care conducătorul autorităţii publice tutelare emite actul administrativ prin care hotărăşte iniţierea procedurii de selecţie a membrilor consiliului;
b) în cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar/asociat unic, deţine majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor emise în acest sens, care se comunică de îndată autorităţii publice tutelare;
c) în cazul întreprinderilor publice societăţi aflate în portofoliul autorităţilor publice tutelare, la care una sau mai multe întreprinderi publice dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) şi b) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 deţin o participaţie majoritară sau o participaţie care le asigură controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor emise în acest sens, care se comunică de îndată autorităţii publice tutelare.
(2) Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, cu privire la necesitatea declanşării procedurii de selecţie şi numire a administratorilor şi directorilor, precum şi a revocării acestora, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011.
(3) Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanşarea procedurilor de selecţie””, se mai arată în raportul de specialitate amintit.
