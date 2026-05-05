„Noua Casă” 2026: Programul continuă și anul acesta. Plafon de 500 de milioane de lei pentru românii care vor locuință
Guvernul României a adoptat luni, 4 mai 2026, Hotărârea de Guvern iniţiată de Ministerul Finanţelor pentru continuarea programului ”Noua Casă” în acest an, cu un plafon de garantare de 500 de miliane de lei.
Măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanţare pentru achiziţia de locuinţe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăţi în îndeplinirea condiţiilor standard de creditare, arată Ministerul Finanţelor.
Plafon de 500 de milioane de lei pentru „Noua Casă”
”Actul normativ vizează atât sprijinul pentru accesul la locuinţe, cât şi intervenţii directe în educaţie şi protecţie socială, adresând nevoi esenţiale ale populaţiei în actualul context economic. Continuarea programului «Noua Casă» oferă predictibilitate atât beneficiarilor, cât şi instituţiilor de credit, menţinând unul dintre cele mai importante instrumente de sprijin pentru accesul la locuinţe.
Noul plafon de garantare permite derularea programului şi în acest an, facilitând accesul populaţiei la credite ipotecare în condiţii avantajoase comparativ cu produsele standard disponibile pe piaţă, în special pentru persoanele aflate la achiziţia primei locuinţe”, se arată într-un comunicat de presă transmis, luni seară, de Ministerul Finanţelor, potrivit news.ro.
Decizia adoptată de Executiv vine în contextul evoluţiilor recente din piaţa imobiliară şi financiară, marcate de creşterea costurilor în sectorul construcţiilor, menţinerea unor standarde prudente de creditare şi nevoia de a asigura acces echitabil la finanţare pentru categoriile care întâmpină dificultăţi în îndeplinirea condiţiilor clasice de creditare.
Ministerul Finanțelor invocă sprijinirea pieței rezidențiale
Prin această hotărâre, Ministerul Finanţelor urmăreşte susţinerea accesului populaţiei la locuinţe, menţinerea stabilităţii pieţei rezidenţiale şi sprijinirea sectoarelor economice conexe, precum construcţiile şi serviciile financiare.
Programul ”Noua Casă”, continuatorul programului ”Prima Casă”, rămâne unul dintre principalele instrumente de politică publică destinate facilitării accesului la credite ipotecare. De la lansarea sa în anul 2009 şi până la finalul lunii februarie 2026, au fost acordate peste 334.000 de garanţii şi promisiuni de garantare, în valoare totală de aproximativ 31,72 miliarde lei, confirmând rolul semnificativ al programului în sprijinirea accesului la locuinţe.
Peste 334.000 de garanții acordate de la lansarea programului
În anul 2025, programul a continuat să genereze rezultate, fiind acordate garanţii în valoare de aproximativ 33 milioane lei. Totodată, mecanismele de administrare a riscului şi-au demonstrat eficienţa, o parte semnificativă a sumelor plătite de stat pentru garanţii executate fiind recuperată ulterior, adaugă ministerul.
”Datele analizate la nivelul pieţei indică o dinamică pozitivă a creditării ipotecare şi o maturizare progresivă a sectorului, susţinută de creşterea veniturilor salariale şi de reducerea dobânzilor efective. În acest context, menţinerea programului contribuie la echilibrarea raportului dintre cerere şi ofertă şi la consolidarea unui cadru predictibil pentru finanţarea achiziţiei de locuinţe”, scrie în comunicat.
