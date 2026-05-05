Blăjeanul Tudor Balu, convocat la echipa națională a României de volei masculin! În lotul „tricolor” și ocnamureșeanul Florian Bela Bartha, pentru pregătirile Camioonatului European din septembrie, de la Cluj-Napoca

Vești excelente pentru Tudor Balu, voleibalistul originar din Blaj, acesta fiind convocat la echipa națională de seniori a României, iar în același timp este protagonistul unui transfer de marcă în această perioadă, la o echipă de tradiție a sportului de lângă fileu autohton.

Tudor Balu are șansa să joace la Campionatul European, care va fi găzduit în țara noastră, în 9-16 septembrie, în „BT Arena” Cluj-Napoca.

Tudor Balu (22 de ani) a revenit în „tricolor” după o pauză de un an, în actuala stagiune evoluând la CSU Știința București. Considerat un ridicător de mare perspectivă, sportivul din „Mica Romă” a fost descoperit în orașul natal de antrenorul Alexandru „Delu” Man. A mai trecut pe la SCM Zalău (2021/2022), Corona Brașov (2022/2024) și Unirea Dej (2024/2025), fiind implicat în uriașa surpriză de acum 2 ani când Corona Brașov a luat titlul din postura de nou-promovată.

Sub comanda selecționerului Sergiu Stancu se mai regăsește un jucător originar din alba, centrul ocnamureșean Florian „Bela” Barta, care s-a transferat din Italia, de la Itas Trentino, în Polonia, la Asseco Rsovia Rzeszow.

Chiar dacă nu s-a încheiat încă Divizia A1, se știe deja programul echipei naționale masculine a României. Aceasta se va reuni la 18 mai, la Mioveni, unde se va desfășura pregătirea pentru ediția din acest an a Ligii Europene. A fost convocat un lot lărgit de 20 de jucători, care se vor antrena împreună pentru meciurile din prima competiție de obiectiv a anului, Liga Europeană. Tricolorii vor juca 6 meciuri, împărțite în trei turnee (două în deplasare și unul la Mioveni), iar la final, primele patru clasate din ierarhia generală își vor disputa trofeul. Primul turneu va avea loc în Letonia, acolo unde România va juca împotriva țării gazdă, pe 5 iunie, și contra naționalei din Kosovo, pe 6 iunie. Al doilea turneu va avea loc la Mioveni, în perioada 12-14 iunie, acolo unde tricolorii vor juca împotriva Azerbaidjanului (12 iunie) și Spaniei (14 iunie). Ultimul turneu din Liga Europeană e programat, pentru echipa noastră, în Albania, acolo unde formația antrenată de Sergiu Stancu va juca împotriva Danemarcei (20 iunie) și Albaniei (21 iunie).

Lot: *Coordonatori: Claudiu Dumitru (Steaua), Tudor Balu (Știința București), Filip Constantin (Arcada Galați), Sebastian Bratu (Rapid); *Universali: Alexandru Rață (Steaua), David Țăranu-Runcan (Știința București), Gabriel Bontea (Rapid); *Extreme: Daniel Chițigoi (SKRA Belchatow), Mircea Peța (Dinamo), Rareș Bălean (Steaua), Luca Martonos (Rapid), Andrei Mihălescu (SCMU Craiova), David Dinculescu (Arcada Galați); *Centrii: Bela Bartha (Trentino), Andrei Butnaru (Arcada Galați), Robert Călin (Dinamo), Ștefan Lupu (Corona Brașov); *Libero: Carol Kosinski (Arcada Galați), Sergio Diaconescu (Dinamo), Vlad Kantor (Rapid). (H.D.M.)

