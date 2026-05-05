26–28 iunie 2026 | Team XEO #14278 din Alba Iulia, calificată la FIRST Tech Challenge İstanbul Premier Event 2026. 96 echipe de robotică din mai multe țări participă la una dintre competițiile internaționale de prestigiu ale sezonului FIRST Tech Challenge DECODE

Echipa de robotică din Alba Iulia va reprezenta România pe scena internațională, la unul dintre cele 2 evenimentele Premier din zona europeană ale sezonului FIRST Tech Challenge DECODE.

Team XEO #14278, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, susținută de Asociația XEO, a obținut calificarea la FIRST Tech Challenge İstanbul Premier Event 2026, una dintre competițiile internaționale de prestigiu ale sezonului FIRST Tech Challenge DECODE.

Evenimentul va avea loc în perioada 26–28 iunie 2026, la Istanbul, Turcia, și va reuni 96 echipe de robotică din mai multe țări, într-un cadru competițional internațional dedicat educației STEM, inovației, tehnologiei și colaborării între tineri pasionați de robotică.

Această calificare vine ca o confirmare a rezultatelor obținute de Team XEO #14278 în sezonul competițional 2025–2026, în special după participarea la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026, desfășurat la București, unde echipa din Alba Iulia a obținut Think Award – locul III.

Prin acest rezultat, Team XEO #14278 a demonstrat nu doar capacitatea de a construi un robot competitiv, ci și maturitatea tehnică, rigoarea inginerească și calitatea procesului de proiectare, documentare și dezvoltare. Premiul Think Award recunoaște echipele care înțeleg profund procesul tehnic din spatele robotului, care pot explica deciziile de proiectare și care demonstrează o evoluție clară de la idee la soluție funcțională.

Calificarea la İstanbul Premier Event reprezintă un pas important pentru echipă și pentru comunitatea de robotică din Alba Iulia. Este dovada că munca elevilor, sprijinul mentorilor, implicarea școlii, susținerea sponsorilor și încrederea partenerilor pot transforma un proiect educațional local într-o performanță cu vizibilitate internațională.

Pentru Team XEO #14278, participarea la Istanbul nu înseamnă doar o competiție. Înseamnă oportunitatea de a concura alături de echipe valoroase din întreaga lume, de a face schimb de experiență, de a învăța din alte modele de lucru și de a reprezenta cu mândrie Alba Iulia și România într-un context internațional.

Competiția FIRST Tech Challenge România este organizată la nivel național de Asociația Nație Prin Educație, organizație care susține educația STEM și dezvoltarea tinerilor prin robotică, inovație și lucru în echipă. Datorită acestui program, mii de elevi din România au acces anual la experiențe educaționale care îi pregătesc pentru viitor, pentru inginerie, tehnologie și leadership.

Team XEO #14278 mulțumește Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia pentru sprijinul constant și pentru cadrul educațional în care elevii pot crește, experimenta și performa.

De asemenea, transmitem mulțumiri sponsorilor și partenerilor care au fost alături de noi în acest sezon: Star Assembly, Elit, Consiliul Județean Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea acestui proiect educațional.

Pentru a transforma această calificare într-o participare efectivă, Team XEO #14278 are nevoie de susținerea comunității. Deplasarea la İstanbul Premier Event 2026 presupune participarea unei echipe formate din aproximativ 20 de elevi, alături de mentorii și implică un buget estimat de aproximativ 65.000 lei.

Această sumă acoperă taxa de participare, transportul, cazarea, masa, pregătirea tehnică a robotului și materialele necesare competiției. În acest sens, echipa face apel la sprijinul mediului local, al partenerilor și al celor care cred în educație, tehnologie și viitorul tinerilor din Alba Iulia. Pentru noi, această calificare este mai mult decât o reușită competițională. Este o confirmare că educația prin robotică formează caractere, construiește echipe, dezvoltă competențe reale și deschide drumuri către viitor.

Team XEO #14278 merge mai departe cu încredere, recunoștință și ambiția de a reprezenta Alba Iulia și România cu demnitate la İstanbul Premier Event 2026.

