Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Mi-am asumat funcția de premier fiind conștient că vine cu presiune uriașă, dar am ales să fac ce era urgent și necesar
Parlamentul României votează astăzi, 5 mai 2026, după ora 11, moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Pentru ca inițiativa PSD-AUR să treacă, este nevoie de 233 de voturi din partea senatorilor și deputaților.
Ilie Bolojan a susținut un discurs înainte de vot în care a discutat despre moțiunea de cenzură și a vorbit despre timpul său petrecut în funcția de premier:
,,Acum 10 luni am acceptat această funcție, într-o poziție dificilă, să fac ce trebuie nu ce e popular. România venea cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, eu l-am găsit, nu îl puteam ascunde. Am ajuns în această situație pentru că guvernele anterioare au amânat reforme. Agențiile de rating și partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidențiale, dar indulgența nu s-a întins mai mult de luna iunie”, a spus Ilie Bolojan.
El a continuat prin a preciza că cei care votează astăzi moțiunea știau situația și cifrele, însă nu și-au asumat funcția de premier:
,,Unii care votează astăzi moțiunea știau situația și cifrele, dar nu și-au asumat funcția de premier, l-au lăsat pe altul. Au profitat de faptul că vor ocupa doar funcții. Mi-am asumat funcția de premier fiind conștient că vine cu presiune uriașă, dar am ales să fac ce era urgent și necesar pentru țara noastră, cu toate dificultățile. În cele 10 luni am făcut câteva lucruri și pentru asta trebuie să mulțumesc tuturor ministrilor. Aceste rezultate sunt un rezultat de echipă. Această moțiune de cenzură este cinică”, a mai spus acesta.
