Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Mi-am asumat funcția de premier fiind conștient că vine cu presiune uriașă, dar am ales să fac ce era urgent și necesar

Parlamentul României votează astăzi, 5 mai 2026, după ora 11, moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Pentru ca inițiativa PSD-AUR să treacă, este nevoie de 233 de voturi din partea senatorilor și deputaților.

Ilie Bolojan a susținut un discurs înainte de vot în care a discutat despre moțiunea de cenzură și a vorbit despre timpul său petrecut în funcția de premier:

,,Acum 10 luni am acceptat această funcție, într-o poziție dificilă, să fac ce trebuie nu ce e popular. România venea cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, eu l-am găsit, nu îl puteam ascunde. Am ajuns în această situație pentru că guvernele anterioare au amânat reforme. Agențiile de rating și partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidențiale, dar indulgența nu s-a întins mai mult de luna iunie”, a spus Ilie Bolojan.

El a continuat prin a preciza că cei care votează astăzi moțiunea știau situația și cifrele, însă nu și-au asumat funcția de premier:

,,Unii care votează astăzi moțiunea știau situația și cifrele, dar nu și-au asumat funcția de premier, l-au lăsat pe altul. Au profitat de faptul că vor ocupa doar funcții. Mi-am asumat funcția de premier fiind conștient că vine cu presiune uriașă, dar am ales să fac ce era urgent și necesar pentru țara noastră, cu toate dificultățile. În cele 10 luni am făcut câteva lucruri și pentru asta trebuie să mulțumesc tuturor ministrilor. Aceste rezultate sunt un rezultat de echipă. Această moțiune de cenzură este cinică”, a mai spus acesta.

5 mai 2026 | RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1, între Cunța și Miercurea Sibiului: Reparații la carosabil și înlocuire parapet marginal

RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1, între Cunța și Miercurea Sibiului: Reparații la carosabil și înlocuire parapet marginal Traficul este restricționat, marți, 5 mai 2026, între orele 7.00 și 20.00, pe Autostrada A1, între Cunța și Miercurea Sibiului. Se execută lucrări de reparații pe partea carosabilă. Banda 1 și banda de urgență de pe calea […]

„Noua Casă" 2026: Programul continuă și anul acesta. Plafon de 500 de milioane de lei pentru românii care vor locuință

„Noua Casă" 2026: Programul continuă și anul acesta. Plafon de 500 de milioane de lei pentru românii care vor locuință Guvernul României a adoptat luni, 4 mai 2026, Hotărârea de Guvern iniţiată de Ministerul Finanţelor pentru continuarea programului "Noua Casă" în acest an, cu un plafon de garantare de 500 de miliane de lei. Măsura […]

Decontarea energiei pentru irigații, prelungită până la 31 mai 2026. 275 milioane lei, alocați pentru legumicultori și zootehnie

De

Decontarea energiei pentru irigații, prelungită până la 31 mai 2026. 275 milioane lei, alocați pentru legumicultori și zootehnie Guvernul a adoptat luni, 4 mai 2026, trei hotărâri prin care sprijină sectorul agricol. Decontarea energiei electrice pentru irigații utilizate în 2025 a fost prelungită până la 31 mai 2026. De asemenea, sunt alocate 275 milioane lei […]

