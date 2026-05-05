VIDEO | Prețuri de nababi la cireșe în Alba Iulia: Câți bani trebuie să scoată albaiulienii din buzunare pentru un kilogram vândut în piețele agroalimentare din oraș în 2026
Cireșele din România au apărut deja pe tarabele din piețele agroalimentare din Alba Iulia, însă prețurile uriașe de început de sezon ar putea să îi facă pe mulți cumpărători să ezite.
Mai exact, marți, 5 mai 2026, un kilogram de cireșe ajunge să coste chiar și 100 de lei în piața agroalimentară Cetate. Totuși, la ați comercianți prețul este ușor mai redus, coborând până la suma de 80 de lei pe kilogram.
Mai mult decât atât, anumiți comercianți vând, cu suma de 40 de lei pe kilogram, cireșele „stricate” sau care nu se află într-o stare atât de bună.
În același timp, la piața agroalimentară Centru, prețul este semnificativ mai ridicat: 150 de lei pentru un kilogram de cireșe.
Nu este pentru prima dată când cireșele ating astfel de valori ,,astronomice”. În ultimii ani, acestea au fost adesea percepute drept un produs de „lux”. Prețurile ridicate sunt explicate, în principal, prin sezonul foarte scurt în care fructele sunt disponibile
