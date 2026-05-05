Actualitate

5 mai 2026 | RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1, între Cunța și Miercurea Sibiului: Reparații la carosabil și înlocuire parapet marginal

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1, între Cunța și Miercurea Sibiului: Reparații la carosabil și înlocuire parapet marginal

Traficul este restricționat, marți, 5 mai 2026, între orele 7.00 și 20.00, pe Autostrada A1, între Cunța și Miercurea Sibiului.

Se execută lucrări de reparații pe partea carosabilă. Banda 1 și banda de urgență de pe calea 2 (sens Sebeș-Sibiu) sunt restricționate.

Se circulă îngreunat pe banda 2 de pe calea 2 (sens Sebeș-Sibiu).

De asemenea, la Miercurea Sibiului, marți, 5 mai 2026, între orele 9.00 și 15.00, pe Calea 1 se execută lucrări – înlocuire parapet marginal (sens Sibiu-Sebeș). Se circulă îngreunat pe banda 2 a căii 1.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Mi-am asumat funcția de premier fiind conștient că vine cu presiune uriașă, dar am ales să fac ce era urgent și necesar

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

5 mai 2026

De

Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Mi-am asumat funcția de premier fiind conștient că vine cu presiune uriașă, dar am ales să fac ce era urgent și necesar Parlamentul României votează astăzi, 5 mai 2026, după ora 11, moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Pentru ca inițiativa PSD-AUR să treacă, este […]

Citește mai mult

Actualitate

„Noua Casă” 2026: Programul continuă și anul acesta. Plafon de 500 de milioane de lei pentru românii care vor locuință

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 mai 2026

De

„Noua Casă” 2026: Programul continuă și anul acesta. Plafon de 500 de milioane de lei pentru românii care vor locuință Guvernul României a adoptat luni, 4 mai 2026, Hotărârea de Guvern iniţiată de Ministerul Finanţelor pentru continuarea programului ”Noua Casă” în acest an, cu un plafon de garantare de 500 de miliane de lei. Măsura […]

Citește mai mult

Actualitate

Decontarea energiei pentru irigații, prelungită până la 31 mai 2026. 275 milioane lei, alocați pentru legumicultori și zootehnie

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

5 mai 2026

De

Decontarea energiei pentru irigații, prelungită până la 31 mai 2026. 275 milioane lei, alocați pentru legumicultori și zootehnie Guvernul a adoptat luni, 4 mai 2026, trei hotărâri prin care sprijină sectorul agricol. Decontarea energiei electrice pentru irigații utilizate în 2025 a fost prelungită până la 31 mai 2026. De asemenea, sunt alocate 275 milioane lei […]

Citește mai mult