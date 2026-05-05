5 mai 2026 | RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1, între Cunța și Miercurea Sibiului: Reparații la carosabil și înlocuire parapet marginal

RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1, între Cunța și Miercurea Sibiului: Reparații la carosabil și înlocuire parapet marginal

Traficul este restricționat, marți, 5 mai 2026, între orele 7.00 și 20.00, pe Autostrada A1, între Cunța și Miercurea Sibiului.

Se execută lucrări de reparații pe partea carosabilă. Banda 1 și banda de urgență de pe calea 2 (sens Sebeș-Sibiu) sunt restricționate.

Se circulă îngreunat pe banda 2 de pe calea 2 (sens Sebeș-Sibiu).

De asemenea, la Miercurea Sibiului, marți, 5 mai 2026, între orele 9.00 și 15.00, pe Calea 1 se execută lucrări – înlocuire parapet marginal (sens Sibiu-Sebeș). Se circulă îngreunat pe banda 2 a căii 1.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

