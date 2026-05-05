FOTO | ACCIDENT rutier pe Calea Moților: O persoană rănită după coliziunea dintre un autoturism și un autocamion. Trafic îngreunat

Accident rutier pe Calea Moților: O persoană rănită după coliziunea dintre un autoturism și un autocamion. Trafic îngreunat

Un accident rutier a avut loc astăzi, 5 mai 2026, în jurul orei 12:15, la Micești, în zona unui magazin de furaje. O persoană a suferit leziuni corporale în urma incidentului.

Din primele informații disponibile, un autocamion și un autoturism au fost implicate în evenimentul rutier. În aceste momente, Poliția din Alba se află la fața locului pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

,,Traficul rutier este îngreunat pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, cartierul Micești, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, sunt implicate un autoturism și un autocamion, iar o persoană ar fi suferit leziuni corporale”, a precizat IPJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI