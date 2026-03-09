Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare publică
Primăria Alba Iulia a pus în consultare publică, luni, 9 martie 2026 propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal în vederea edificării noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice.
Proiectul este în valoare de aproximativ 12 milioane de euro.
Obiectivul investiției constă în realizarea unei infrastructuri integrate destinate operării, întreținerii și administrării transportului public, compusă din:
• hală destinată garării și încărcării autobuzelor electrice (capacitate 40 autobuze);
• platforme exterioare pentru staționarea a 20 autobuze, dotate parțial cu stații de încărcare
electrice;
• zonă administrativă cu regim de înălțime P+2, integrată funcțional în corpul principal al
construcției;
• atelier de întreținere și spații tehnice conexe;
• sistem de circulații interioare cu sens unic perimetral pentru optimizarea fluxurilor auto;
• parcaj de tip Park & Ride cu o capacitate de 104 locuri pentru autoturisme;
• circulații pietonale, spații verzi amenajate și infrastructură tehnico-edilitară aferentă.
Documentația stabilește:
• amplasarea construcțiilor în raport cu limitele de proprietate și aliniamentele stabilite prin PUZ;
• organizarea acceselor auto și pietonale din rețeaua stradală reglementată;
• configurarea circulațiilor interioare și a fluxurilor funcționale (autobuze, autoturisme, pietoni);
• indicatorii urbanistici propuși (POT, CUT, regim de înălțime);
• soluțiile de integrare în cadrul zonei economice și de corelare cu infrastructura existentă sau
propusă.
Prin prezentul PUD se urmărește detalierea soluției urbanistice și funcționale a investiției, astfel încât aceasta să fie compatibilă cu reglementările urbanistice în vigoare și să asigure cadrul necesar pentru elaborarea documentațiilor tehnice ulterioare – fazele DTAC și Proiect Tehnic.
Investiția propusă constituie un obiectiv de interes public, destinat modernizării infrastructurii de transport și creșterii capacității administrative și operaționale a sistemului de mobilitate urbană la nivel
municipal și zonal.
Terenul studiat, identificat prin CF nr. 125948, în suprafață de 15.853 mp, este situat în intravilanul Municipiului Alba Iulia, în zona adiacentă Centurii ocolitoare a municipiului, într-un areal reglementat urbanistic prin PUZ – Reglementare Zonă Economică, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local în anul 2022.
Conform documentației PUZ aprobate, amplasamentul face parte dintr-o zonă destinată activităților economice, logistice și de servicii, în care sunt admise funcțiuni compatibile cu infrastructura tehnică și de transport, inclusiv construcții și amenajări necesare desfășurării activităților conexe transportului rutier.
Indicatorii urbanistici stabiliți prin PUZ pentru subzona în care se încadrează terenul permit:
• Procent maxim de ocupare a terenului (POT) = 50%;
• Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT) = 1,6;
• Regim de înălțime conform reglementărilor zonei economice;
• Amplasarea construcțiilor cu retrageri minime stabilite prin regulamentul local aferent PUZ.
Prin Certificatul de Urbanism nr. 242/26.02.2026 s-a stabilit obligativitatea elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru reglementarea modului de amplasare a construcțiilor și organizarea funcțională a incintei, în corelare cu prevederile PUZ aprobat.
În prezent, zona reglementată prin PUZ – Zonă Economică, inclusiv terenul care face obiectul prezentului PUD, nu este echipată cu rețele tehnico-edilitare funcționale la nivelul amplasamentului.
Terenul este neconstruit, iar infrastructura edilitară urmează a fi realizată etapizat, în corelare cu dezvoltarea zonei și cu investițiile publice planificate.
Prin tema de proiectare se solicită realizarea unui Centru de Mobilitate Urbană destinat dezvoltării și operării sistemului de transport public local și zonal de călători, organizat ca ansamblu funcțional integrat.
Obiectivul propus include următoarele componente principale:
1. Construcția principală – hală garare autobuze
• Regim de înălțime: P
• Capacitate: 40 autobuze electrice
• Spații destinate garării, încărcării lente și întreținerii curente
• Structură metalică cu închideri ușoare, conform soluției tehnice aprobate în fazele anterioare
• Integrarea instalațiilor de stingere incendiu și ventilație
Hala este amplasată longitudinal pe direcția nord–sud, în interiorul zonei edificabile stabilite prin PUZ,
optimizând organizarea fluxurilor auto.
2. Corp administrativ
• Regim de înălțime: P+2
• Funcțiuni: birouri administrative, dispecerat, spații personal, vestiare, grupuri sanitare
• Integrare volumetrică în ansamblul halei
Corpul administrativ asigură coordonarea operațională a transportului public și este parte integrantă a
ansamblului funcțional.
3. Platforme exterioare pentru autobuze
• Capacitate: 20 autobuze
• Dotare parțială cu stații de încărcare rapidă
• Organizate în corelare cu circulația perimetrală cu sens unic
4. Sistem de circulații interioare
• Buclă perimetrală cu sens unic în jurul construcției principale
• Acces direct al autobuzelor în hală din circulația perimetrală
• Separarea fluxurilor autobuze / autoturisme
• Platforme carosabile dimensionate pentru trafic greu
Această organizare permite optimizarea manevrelor, eliminarea conflictelor de trafic și eficientizarea fluxurilor operaționale.
5. Parcaj de tip Park & Ride
• Capacitate: 100 locuri pentru autoturisme
• Acces separat din strada principală reglementată prin PUZ
• Circulații pietonale dedicate
• Integrare cu sistemul de transport public
Funcțiunea Park & Ride are rolul de a facilita transferul utilizatorilor din autoturism către transportul public, contribuind la reducerea traficului în zona centrală a municipiului.
6. Construcții și instalații tehnice auxiliare
Conform planșei de mobilare urbană, se propun:
• rezervor sprinklere – V = 350 mc;
• rezervor hidranți interiori și exteriori – V = 180 mc;
• cameră de pompare;
• platformă îngropată pentru colectarea deșeurilor;
• echipamente tehnico-edilitare aferente alimentării electrice și sistemelor de încărcare.
Acestea sunt amplasate în interiorul incintei, în zone care nu afectează fluxurile principale de circulație.
7. Amenajări exterioare
• spații verzi perimetrale și de protecție;
• aliniamente plantate;
• circulații pietonale;
• iluminat exterior;
• împrejmuire incintă;
• sistem de supraveghere și control acces.
