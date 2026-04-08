Nicușor Dan a numit noii șefi ai marilor Parchete: A acceptat 7 din 8 propuneri

Bogdan Ilea

acum 52 de minute

Nicușor Dan a transmis, în cadrul unei conferințe de presă, începută la ora 19.00, la Palatul Cotroceni că a semnat decretele pentru numirea a 7 din 8 propuneri pentru noii șefi ai marilor Parchete.

Preşedintele României a semnat următoarele decrete de numire:

  • Cristina Chiriac – procuror general,
  • Marius Voineag – procuror adjunct al procurorului general
  • Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA
  • Marius-Ionel Ştefan: procuror-şef adjunct al DNA
  • Marinela Mincă – procuror-şef adjunct al DNA
  • Codrin-Horaţiu Miron – procuror-şef al DIICOT
  • Alex Florenţa – procuror-şef adjunct al DIICOT.

Ce a spus președintele României, Nicușor Dan, despre numiri, în cadrul conferinței de presă: 

Am semnat decretele pentru numirea doamnei Cristian Chiriac în funcția de procuror general, a domnului Viorel Cerbu la DNA și a domnului Codrin Miron la DIICOT. Vor începe în 15 aprilie.

Am semnat decretul pentru numirea lui Marius Voineag ca adjunct la Parchetul General, pentru doamna Marinela Mincă în funcția de procuror-șef adjunct DNA, pentru domnul Marius Ștefan în funcția de procuror-șef adjunct DNA și pentru domnul Alex Florența în funcția de procuror-șef adjunct DIICOT. Am respins candidatura domnului Gil Julien Grigore-Iacobici pentru funcția de procuror-șef adjunct DIICOT.

După acest moment, așteptarea pe care o am de la parchete și de la șefii lor este o dinamizare a activității parchetelor, pentru a răspunde așteptărilor românilor. Românii văd corupție.

De la DIICOT îmi doresc destructurarea marilor rețele de droguri și a marilor rețele de evaziune fiscală. Drogul este un fenomen social extrem de nociv, care afectează tot mai mulți români. Evaziunea fiscală afectează bugetul statului.

Am așteptarea de la cei trei procurori șefi numiți azi să comunice cu procurorii din subordine și să comunice în spațiul public toate deficiențele pe care le întâmpină procurorii în activitate.

Am un mesaj pentru corpul procurorilor, pentru că să fii procuror e o meserie de vocație. Te faci procuror pentru că vrei să elimini infracționalitatea, care afectează viața semenilor tăi. Sistemul nostru judiciar a transformat procurorii într-un fel de funcționari, care sunt apăsați de mii de dosare și care nu mai au timpul necesar să se uite la dosarele care sunt cu adevărat de impact pentru societate.

Pentru că au fost foarte multe speculații în acest timp și pentru că eu n-am putut să vorbesc, că dacă vorbeam influențam celelalte autorități. Vreau să răspund multora dintre chestiunile apărute în spațiul public, multe dintre ele false și multe dintre ele emise cu rea-credință în felul acesta. Acuz de rea-credință pe cei care știau informația și au transmis-o în mod voit fals sau trunchiat.

S-a repetat la infinit că tot acest context este dacă președintele aprobă sau nu aprobă propunerile PSD. Nu sunt propunerile PSD. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român, și ar vrea să devină procuror general, ar trebui să depună un dosar la MJ, să fie audiat de o comisie condusă de ministru, iar ministrul, de la PSD, să trimită propunerea către președinte. Nu cred că domnul Falcone era PSD-ist.

Apoi, s-a mai spus că foștii procurori-șefi vor conduce parchetele în continuare din poziția de adjuncți. Nu există ceva mai fals decât asta. Adjuncții au rolul lor, dar nu contează în procesul de decizie, așa cum viceprimarul nu contează. Decizia nu este la ei.

Sunt un om serios, m-am pregătit. Am vorbit zeci de ore cu zeci de procurori, scrie HotNews.

Schimbare de situație în cazul Realitatea Plus: Televiziunea își poate CONTINUA emisia

Bogdan Ilea

acum 3 ore

8 aprilie 2026

Schimbare de situație în cazul Realitatea Plus: Televiziunea își poate CONTINUA emisia  Curtea de Apel București a hotărât suspendarea aplicării deciziei CNA privind retragerea licenței postului Realitatea Plus. Deși hotărârea nu este definitivă, aceasta este executorie, astfel că televiziunea își poate continua emisia până la pronunțarea unei decizii finale. Decizia instanței este deja vizibilă în […]

9-13 aprilie 2026 | CNAIR impune restricții de circulație în minivacanța de Paște 2026. Drumurile vizate

Ioana Oprean

acum 4 ore

8 aprilie 2026

9-13 aprilie 2026 | CNAIR impune restricții de circulație în minivacanța de Paște 2026. Drumurile vizate CNAIR a anunțat impunerea mai multor restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj în perioada minivacanței de Paște 2026. Măsura vizează camioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și va fi aplicată pe mai […]

CNA își menține decizia-șoc: Televiziunea Realitatea Plus se închide!

Ioana Oprean

acum 5 ore

8 aprilie 2026

CNA își menține decizia-șoc: Televiziunea Realitatea Plus se închide! Întrunit miercuri, 8 aprilie 2026, Consiliul Național Audiovizualului a menținut decizia-șoc din ziua anterioară: Televiziunea Realitatea Plus se închide! Situația postului TV a fost discutată într-o ședință de aproximativ două ore. Citește și: Călin Georgescu, reacție dură după decizia închiderii televiziunii Realitatea Plus: „E un abuz […]

