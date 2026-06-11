Sport

Marius Lupu, atacantul din Alba, la Gloria Bistrița, în stagiunea 2026/2027! Fotbalistul, pe lista Unirii Alba Iulia, în cazul promovării în Liga 2

Dan HENEGAR

Publicat

acum 24 de minute

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ALBA FEST 2026

Marius Lupu, atacantul din Alba, la Gloria Bistrița! Fotbalistul era pe lista Unirii Alba Iulia, în cazul promovării în Liga 2

Marius Lupu, atacantul din Alba originar din Vadu Moților, va juca în viitoarea stagiune la divizionara secundă Gloria Bistrița.

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Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a evoluat în ediția precedentă tot în eșalonul secund, la CSM Slatina, pentru gruparea olteană stârngând 26 de partide, cu 5 reușite și două pase decisive (un total de 1865 minute).

Mutarea s-a făcut pe filiera Bogdan Apostu, impresarul care este implicat atât la Corvinul Hunedoara cât și la Gloria Bistrița.

Cotat la 350.000 de euro fotbalistul care a impresionat în trecut la Metalurgistul Cugir (singura formație din județ la care a evoluat în carieră), Lupu se afla și pe lista Unirii Alba Iulia în cazul reușirii promovării în Liga 2. În toamna anului trecut când atacantul s-a despărțit de Unirea Slobozia, gruparea de pe prima scenă (19 prezențe, fără a înscrie), Unirea Alba Iulia l-a dorit însă acesta a ales să semneze cu CSM Slatina.

Lupu a cunoscut cele mai importante performanțe la Corvinul Hunedoara, grupare cu care a Cucerit Cupa României, a disputat Supercupa României și a evoluat în preliminariile Europa League și Conference League. Este jucătorul care a făcut senzație în turul preliminar din Europa League, în victoria externă, 4-0 cu Paksi, când a marcat 3 goluri!

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