Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa! China, posibila destinație a internaționalului român
Albaiulianul Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa, discutându-se rezilierea contractului cu echipa din Serie A. China este posibila destinație a internaționalului român
O veste „bombă” din Italia: Genoa s-ar putea despărți de Nicolae Stanciu! Mijlocașul de 32 de ani discută rezilierea contractului cu echipa lui Dan Șucu. Angajamentul era valabil până în vară, când exista opțiunea unilaterală a clubului pentru o prelungire cu un sezon.
Citește și: Penalty ratat la ultima fază de Nicolae Stanciu în Milan-Genoa 1-1
Conform Gazetei Sporturilor aventura lui Nicolae Stanciu se va încheia după doar o jumătate de an. Venit liber de contract din Arabia Saudită, de la Damac, internaționalul român nu s-a putut adapta la fotbalul italian și va pleca chiar în acest mercato de iarnă.
În iulie semnase un contract valabil ferm până pe 30 iunie 2026, când Genoa putea să-i reînnoiască înțelegerea pentru încă un sezon. Totul depindea de performanțele sale, care însă nu au venit deloc, nici cu antrenorul Patrick Vieira, și nici cu succesorul lui, Daniele De Rossi.
Picătura care a umplut paharul răbdării Grifonului rossoblu a fost ceea ce s-a întâmplat la ultima fază a partidei de pe San Siro cu AC Milan. Stanciu, care fusese introdus la oaspeți în repriza a doua (era primul meci în campionat cu De Rossi, după ce s-a refăcut de pe urma accidentării), a primit din partea antrenorului sarcina de a executa penalty-ul, care ar fi adus victoria echipei și trei puncte uriașe în lupta pentru evitarea retrogradării, Genoa fiind pe locul al 15-lea, la cinci puncte.
Dar a șutat peste poartă și, deși De Rossi l-a apărat, conducerea clubului nu i-a iertat eroarea. Chiar după meci, sursele GSP.ro din anturajul clubului ne-au dezvăluit că nu mai are niciun viitor la Genoa, nu doar că nu i se va activa clauza de prelungire, dar își va face bagajele.
Și din cauza salariului de 800.000 de euro net anual, Dan Șucu a decis să facă o economie de o jumătate de milion cu el Stanciu discută acum rezilirea acordului și termenii financiari ai despărțirii anticipate.
Nicolae lasă în spate doar patru apariții în Serie A, cu 180 de minute fără contribuție la gol. Singura reușită a venit chiar la debutul oficial în tricoul rossoblu, un gol în partida din Coppa Italia, 3-0 cu LR Vicenza, în urmă cu fix cinci luni. A mai jucat în aceeași competiție de două ori, din nou ca titular: 84 de minute cu Empoli (3-1) și 71 cu Atalanta (0-4).
Sursele noastre susțin că probabila destinație a „tricolorului” ar putea fi România. Nu ar fi exclus ca Stanciu să treacă chiar la celălalt club finanțat de Dan Șucu, Rapid, dar în alte condiții salariale. Stanciu mai are două variante din China, Dalian Yingbo și, mai nou, Tianjin Jinmen Tiger.
Informații, foto: Gazeta Sporturilor
