Penalty ratat la ultima fază de Nicolae Stanciu în Milan-Genoa 1-1

acum 30 de minute

Penalty ratat de Nicolae Stanciu în Milan-Genoa 1-1

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a ratat un penalty la ultima fază în meciul pe care echipa sa, Genoa, l-a jucat în deplasare cu AC Milan în Serie A italiană.

Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Citește și: Volei Alba Blaj, eșec cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, scor 1-3, în primul meci din 2026

Nicolae Stanciu a șutat peste poartă de la punctul cu var în minutul 90+9.

Lorenzo Colombo a înscris primul gol al înfruntării, pentru genovezi, în minutul 28. Golul lui Pulisic, din minutul 60, a fost anulat de VAR şi, în cele din urmă, Rafa Leao a reuşit să înscrie golul egalizator, în al doilea minut al prelungirilor. Genoa a primit apoi penalty la ultima fază.

Nicolae Stanciu fusese trimis pe teren de antrenorul Daniele De Rossi în minutul 83.

Stanciu a bifat primale minute într-un joc oficial după mai bine de trei luni.

