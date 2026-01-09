Penalty ratat la ultima fază de Nicolae Stanciu în Milan-Genoa 1-1
Penalty ratat de Nicolae Stanciu în Milan-Genoa 1-1
Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a ratat un penalty la ultima fază în meciul pe care echipa sa, Genoa, l-a jucat în deplasare cu AC Milan în Serie A italiană.
Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1.
Citește și: Volei Alba Blaj, eșec cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, scor 1-3, în primul meci din 2026
Nicolae Stanciu a șutat peste poartă de la punctul cu var în minutul 90+9.
Lorenzo Colombo a înscris primul gol al înfruntării, pentru genovezi, în minutul 28. Golul lui Pulisic, din minutul 60, a fost anulat de VAR şi, în cele din urmă, Rafa Leao a reuşit să înscrie golul egalizator, în al doilea minut al prelungirilor. Genoa a primit apoi penalty la ultima fază.
Nicolae Stanciu fusese trimis pe teren de antrenorul Daniele De Rossi în minutul 83.
Stanciu a bifat primale minute într-un joc oficial după mai bine de trei luni.
foto: arhivă
